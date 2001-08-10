В Южно-Сахалинске продолжают высаживать цветы, газоны и обновлять дорожное покрытие
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа. В областном центре продолжается восстановление дорожного покрытия - сегодня, к примеру, работы идут по улице Садовой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На участке улицы 1905 года от ул. Лермонтова до моста запланированы подготовительные работы под асфальтирование. По улице Западной рабочие будут отсыпать обочины. По улице Дзержинского запланировано восстановление покрытия тротуара.
По проспекту Мира проведут подготовительные работы к восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия. Асфальтирование запланировано на 6 июля.
Кроме этого, в областном центре круглосуточно ведутся работы по комплексной уборке дорог. Они включают сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.
В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, помывка и протирка малых архитектурных форм, информационных стендов, памятников и др.
В сквере Ждакаева запланирована посадка цветов. Продолжается подготовка вазонов с посадкой цветов для дальнейшей расстановки их на территориях города. На территории скверов Асахикава и Ждакаева производится кошение травы на газонных частях. Организован посев газона на территории улично-дорожной сети по проспекту Мира.
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