Южносахалинцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе "Дальний Восток – Земля приключений"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министерство туризма Сахалинской области информирует жителей островной столицы о проведении конкурса путешествий «Дальний Восток – Земля приключений». Главный приз за лучший короткометражный фильм о путешествии по Дальнему Востоку составит 3 млн рублей.
Для участия необходимо снять видеоролик до 8 минут о своем путешествии по Дальнему Востоку и до 30 декабря загрузить его на официальный сайт конкурса путешественникдв.рф, предварительно пройдя процедуру регистрации.
На конкурсе для профессиональных путешественников и любителей, занимающихся активным отдыхом, экспедициями и экстремальными видами туризма представлены номинации:
- пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе);
- водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг);
- зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг).
По итогам лучшие работы участников будут размещены на интерактивной карте туристических маршрутов Дальнего Востока. Самые яркие фильмы будут транслировать в эфире региональных телевизионных каналов.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения конкурса можно в положении о конкурсе по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/Slx_ezpyOLmsPg. Вся информация размещена на сайте путешественникДВ.рф.
Конкурс проводится по инициативе Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации и полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».
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