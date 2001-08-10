Южносахалинцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство туризма Сахалинской области информирует жителей островной столицы о проведении конкурса путешествий «Дальний Восток – Земля приключений». Главный приз за лучший короткометражный фильм о путешествии по Дальнему Востоку составит 3 млн рублей.

Для участия необходимо снять видеоролик до 8 минут о своем путешествии по Дальнему Востоку и до 30 декабря загрузить его на официальный сайт конкурса путешественникдв.рф, предварительно пройдя процедуру регистрации.

На конкурсе для профессиональных путешественников и любителей, занимающихся активным отдыхом, экспедициями и экстремальными видами туризма представлены номинации:

- пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе);

- водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг);

- зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг).

По итогам лучшие работы участников будут размещены на интерактивной карте туристических маршрутов Дальнего Востока. Самые яркие фильмы будут транслировать в эфире региональных телевизионных каналов.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения конкурса можно в положении о конкурсе по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/Slx_ezpyOLmsPg. Вся информация размещена на сайте путешественникДВ.рф.

Конкурс проводится по инициативе Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации и полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».