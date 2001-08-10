Валерий Лимаренко рассказал участникам Дальневосточного МедиаСаммита о мосте Сахалин - материк

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава региона встретился с участниками Дальневосточного МедиаСаммита 2.0. Губернатор ответил на вопросы журналистов из разных регионов Дальнего Востока и презентовал успешные практики Сахалинской области в сфере управления, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Редактор сахалинского информагенстства подняла вопрос строительства моста Сахалин – материк. Глава региона ответил однозначно: мост нужен.

– Если будет мост, он выйдет сразу на четыре незамерзающих порта, два из которых в ближайшие три года станут глубоководными. Туда смогут заходить океанские лайнеры. Мы взяли курс на переработку нефти и газа, то есть появляется грузовая база. Это то, чего раньше не хватало. Наш Президент Владимир Путин несколько раз уже публично заявил, что этим вопросом необходимо заниматься. Я недавно встречался с заместителем председателя Правительства РФ Виталием Савельевым. Мы договорились, что пора переходить к стадии обоснования инвестиций и посчитать, сколько это стоит. Часть большого проекта будет сделана бизнесом, часть – государством. И эта работа уже развернута на самом высоком уровне, – рассказал Валерий Лимаренко.

Журналист из Уссурийска спросил, по каким критериям губернатор выбирает людей себе в команду. Глава Сахалинской области назвал три основных принципа, которыми должны руководствоваться члены правительства. Это забота о людях, нацеленность на результат и умение разбираться в деталях.

Работа областного правительства сосредоточена на том, чтобы укреплять доверие общества к власти, обеспечивать сахалинцам и курильчанам все условия для достойной жизни и гармоничного развития, повышать инвестиционную привлекательность региона, внедрять инновационные практики и технологии в области экономики, вести Сахалинскую область к лидерству по социально-экономическому развитию.

В основе лежат единые подходы и инструменты – ипроектное управление, бережливое производство и управление на основе данных. Эти практики островного региона сегодня перенимают управленцы из других субъектов страны.

На постоянном контроле находится более 800 показателей параметров. Среди них – количество свободных талонов к врачам, потребность в билетах на самолет и другие виды транспорта, число отремонтированных подъездов и дворов и других показателей деятельности региона. Такой ежедневный мониторинг дает возможность оперативно принимать решения и управлять рисками.

В режиме реального времени можно следить и за реализацией инвестиционных проектов. В Сахалинской области приоритет отдается нефтегазовому, транспортно-логистическому, рыбопромышленному, медицинскому секторам. Большое направление – авиация, в том числе и беспилотная.

Один из военкоров поинтересовался, не боится ли островной регион начинать масштабные проекты в такое неспокойное время.

– Нет, – подчеркнул губернатор. – Когда ушли Эксон и Шелл, мы должны были остановить добычу, но мы преодолели этот барьер. Инвестиции в Сахалинскую область растут каждый год. Причем три четверти из них – в несырьевом секторе. Когда России трудно, она собирается, сплочается, и даже санкции становятся точкой развития. Это не надо объяснять. Наша экономика развивается и становится только крепче.

Напомним, в 4-5 июля в Южно-Сахалинске проходит Дальневосточный МедиаСаммит 2.0. Это одно из ключевых мероприятий Тихоокеанского региона России для специалистов СМИ, PR и блогосферы, которое проводится ежегодно с 2014 года. Участниками форума стали представители масс-медиа всех регионов Дальнего Востока и зарубежных СМИ, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, ведущие отраслевые эксперты России.