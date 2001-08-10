Южно-Сахалинск ко Дню семьи украсили баннеры с портретами горожан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня семьи, любви и верности администрация Южно-Сахалинска вновь запустила специальный фотопроект «Семьи Южного». Улицы областного центра украсили баннеры с семейными портретами горожан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уточним, впервые данный фотопроект был реализован в 2023 году. С идеей в администрацию города обратились неравнодушные южносахалинцы, инициатива была поддержана вице-мэром Еленой Федоровой.

- Мы вновь решили воплотить эту замечательную идею, учитывая положительный отклик горожан. Через красивые фотографии мы рассказываем истории наших прекрасных семей. Для нас важно еще раз подчеркнуть незыблемые ценности - прочность семейных связей, преданность и, конечно, любовь, - поделилась вице-мэр Елена Федорова.

В этом году участниками вновь стали 5 семей. В реализации проекта приняли департаменты социальной политики, информационной политики, отдел наружной рекламы департамента землепользования администрации Южно-Сахалинска, а также рекламные компании города.

Баннеры являются своего рода праздничными открытками, которые напоминают об истинных ценностях искренних семейных отношений. Яркий пример такой семьи - это чета тренеров Винокуренковых, принявших участие в проекте.

Известные тренеры по плаванию Владимир Денисович и Любовь Павловна Винокуренковы воспитали не один десяток талантливых спортсменов, в браке более 50 лет. Их ученики неоднократно становились победителями и призерами всесоюзных и всероссийских соревнований, первенств ДВФО и Сахалинской области. Сын Виталий тоже учит ребят плавать в городском бассейне, дочь Наталья, мастер спорта международного класса по плаванию, не раз ставила рекорды.

Сегодня баннеры размещены на центральных улицах областного центра - пр. Мира, Победы и Коммунистическом. Фото участников проекта «Семьи Южного» можно увидеть и на экранах в ТРК «Сити-Молл».

Также частью проекта стала семья участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Южно-Сахалинска и Сахалинской области Василия Николаевича Андреева и его супруги Нины Федоровны, которые живут в браке 64 года, и несмотря на почтенный возраст, помогают своим детям в воспитании 3 внуков и правнучки.

Еще один участник проекта - многодетная семья Сычевых. Глава семьи Евгений Александрович - служит вооруженных силах, чемпион мира по танковому биатлону, участник специальной военной операции, Ветеран боевых действий, награжден многочисленными государственными наградами. Его супруга Евгения посвятила себя воспитанию четверых детей.

Второй многодетной семьей, чей баннер можно увидеть на улицах города, стала семья - Николая Губаря и Ларисы Гагариной. Супруги воспитывают шестерых детей. Ребята неоднократно награждалась грамотами за успехи в учебе и участие в общегородских мероприятиях.

И пятым участником проекта стала семья Баженовых. Дмитрий - участник СВО, в настоящее время находится на реабилитации в Южно-Сахалинске. Его супруга Кристина Булатова знакома многим горожанам своей творческой деятельностью, часто украшает своими выступлениями городские мероприятия, она - автор-исполнитель, победитель международных и всероссийских творческих конкурсов, ученица музыкальной академии Ларисы Долиной.