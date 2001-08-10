В одном из дворов Южно-Сахалинска обустроят сквер и расширят проезд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре в активном темпе продолжаются ремонты дворов. Так, сейчас работы идут у дома №29 по улице Амурской, охватывающие большую территорию в квадрате близлежащих домов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подрядная организация здесь ведет подготовительные работы по укладке асфальта с заменой основания в рамках капитального ремонта.

- Работы комплексные - параллельно сетевые организации ведут замену сетей водоотведения и водоснабжения. В проекте заложено обустройство проезжей части с расширением, тротуаров, обустройством ливневой канализации. Будет обустроен небольшой сквер, обновлены дорожки. Территорию обязательно озеленят, подрядчик высадит кустарники, а также дубы, рябины, - комментирует инженер по надзору за строительством МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Александр Кочкаев.

По муниципальному контракту срок окончания работ назначен на октябрь, подрядная организация планирует завершить работы ранее.

В этом году в городском округе всеми видами ремонтных работ охвачено порядка 100 дворов. Они выполняются при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и находятся на личном контроле мэра города Сергея Надсадина.