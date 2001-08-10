В Южно-Сахалинске "Транспортная компания" разработала сайт, удобный доля пассажиров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для удобства горожан АО «Транспортная компания» разработало новый сайт, на котором пользователи общественного транспорта могут ознакомиться с полезной информацией о работе предприятия, а также воспользоваться удобными электронными сервисами, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как отметил генеральный директор компании Сергей Павлов, на портале https://65bus.ru/ можно увидеть расписание и схемы движения муниципальных и междугородних маршрутов автобусов. Также есть отсылка на сайт https://go2bus.ru/, где в реальном времени отображается движение общественного транспорта других перевозчиков. Тут же размещена подробная информация о способах оплаты проезда.
Еще один важный для горожан раздел — бюро находок.
- Пассажиры часто забывают в салоне автобуса свои личные вещи. И к нам поступает много обращений — помочь их найти. Поэтому специально для таких случаев был создан раздел «Бюро находок». В течение суток в нем размещаются фотографии утерянных вещей. Им присваивают порядковый номер и фиксируют в журнале. Чтобы забрать свои вещи можно обратиться по адресу: ул. Железнодорожная, 159 и по паспорту их выдадут на проходной, - рассказал Сергей Павлов.
Кроме этого, на портале у горожан есть возможность дать обратную связь и оставить свои обращения, пожелания, замечания, заполнив электронную форму. Специалисты дадут ответ.
Сайт https://65bus.ru/ адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, например, для слабовидящих есть режим голосового сопровождения. Можно легко менять размер шрифта, межстрочный и межбуквенный интервалы, а также цветовую передачу.
Для иностранных гостей Южно-Сахалинска предусмотрена функция переключения языка на английскую версию.
Осенью этого года планируется запустить мобильное приложение. При переходе в него автоматически считывается геолокация и приложение выдает информацию о ближайших автобусных остановках, времени прибытия транспорта и т.д.
Работа по повышению комфорта пассажиров и качества пассажирских перевозок ведется в рамках реализации транспортной реформы, инициированной мэром города Сергеем Надсадиным при поддержке регионального правительства и губернатора Валерия Лимаренко.
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