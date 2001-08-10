Тихоокеанское
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12:27, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине тренируются поражать условного противника "Кострами"

Военнослужащие на Сахалине тренируются поражать условного противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы из подствольного гранатомета ГП-25 «Костёр», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий» военнослужащие выполняют боевые стрельбы 40-мм выстрелами с осколочной гранатой.

Мотострелки поражают цели, имитирующие живую силу условного противника укрывшегося на пересечённой местности.

Осколочная граната данного вооружения снабжена головным взрывателем мгновенного действия с самоликвидатором, что позволяет поражать живую силу противника с максимально возможным уроном.

Помимо этого, при установленном подствольном гранатомёте ГП-25 «Костёр» стрелок также может вести огонь боеприпасами 5,45-мм из автомата «Калашникова».

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