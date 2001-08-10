Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июля 2024
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На мемориале Славы в Южно-Сахалинске проведут техническое обслуживание оборудования Вечного огня
12:13, | Новости общества Сахалина и Курил

На мемориале Славы в Южно-Сахалинске проведут техническое обслуживание оборудования Вечного огня

На мемориале Славы в Южно-Сахалинске проведут техническое обслуживание оборудования Вечного огня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент городского хозяйства информирует, что с 8 по 9 июля на площади Славы будет временно отключен Вечный огонь в связи с плановым техническим обслуживанием газового оборудования.

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