Сквер Защитников Отечества в Южно-Сахалинске планируют открыть в начале октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил ход работ по строительству сквера Защитников Отечества. Он расположен северо-западнее пересечения улиц Горького и Пограничной. Новое общественное пространство будет открыто в начале октября. Об этом главе областного центра сообщил представитель подрядной организации в ходе выездного совещания со специалистами профильных ведомств, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сквер Защитников Отечества посвящен всем героям, кто освобождал острова в 1945 году и кто участвует в специальной военной операции сегодня.

Рядом расположены новый жилой комплекс «Авангард», а также и политехнический колледж и общежитие Сахалинского госуниверситета.

- Важно, чтобы соседствующая территория, которая является федеральной и находится в использовании Сахалинского государственного университета, гармонично вписалась в новую обустроенную территорию. Сейчас специалисты администрации обратились в соответствующие ведомства: если земля будет передана муниципалитету, мы приведем и эту территорию в порядок. Знаю, что горожане любят общественные пространства и очень ждут открытия этого сквера, - рассказал Сергей Надсадин.

Новое общественное пространство разделят на три функциональные зоны, центром станет памятник, символизирующий три поколения защитников Отечества. Здесь появятся газоны, беседки, скамейки, спортивные площадки, искусственные холмы и декоративные клумбы, на территории высадят деревья, кустарники и сотни цветов. Сквер украсят ландшафтные светильники.

Напомним, строительство сквера поддержали на всероссийском онлайн-голосовании большинство сахалинцев. Южносахалинцы из трех объектов выбрали строительство сквера Защитников Отечества, отдав за него 9591 голос - так проект получил федеральное финансирование. Проект «Формирование комфортной городской среды» за последние годы существенно преобразил скверы областного центра. Благоустройство общественных пространств является одним из приоритетных направлений работы администрации города.