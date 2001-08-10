20 тысяч цветов сегодня будут высажены в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

4 июля рамках текущего содержания улично-дорожной сети планируется выполнить следующие виды работ:

- подготовка к восстановлению асфальтобетонного покрытия по ул. 1905 года от ул. Лермонтова до моста;

- фрезерование асфальтобетонного покрытия по пр. Мира на участке от ул. Больничной до ул. Есенина;

- подготовка к восстановлению асфальтобетонного покрытия по ул. Садовой;

- отсыпка обочин по ул. Западной.

Также дорожники в круглосуточном режиме проводят работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.

На общественных пространствах областного центра сегодня запланированы следующие виды работ:

- уборка мусора, подметание дорожек, протирка МАФ;

- мойка памятников и урн;

- высадка цветов в скверах Чехова и Ждакаева, на проспектах Победы и Мира, в районе «Клевер Холла», на ул. Ленина и в Дальнем;

- кошение травы на улично-дорожной сети, в скверах Чехова и Асахикава;

- полив цветов, кустарников и деревьев на территории города;

- подготовка вазонов к посадкам цветов на территориях города;

- прополка кустарников на пр. Победы.