Знак качества презентовали на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На инвестиционном совете предприниматели стали обладателями регионального бренда «Знак качества – Сахалин». Местные производители товаров и услуг смогут использовать этот знак в своей деятельности для продвижения, что позволит подчеркнуть качество продукции, выделиться на полках и привлечь внимание за пределами области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минэкономразвития.
– Запуск регионального логотипа – это часть единого бренда Сахалинской области и дополнительная мера поддержки, разработанная совместно с деловым сообществом. Наш регион знают, сюда приезжают жить, работать и отдыхать. Качественная продукция, произведённая на Сахалине и Курильских островах, станет ещё одним элементом, подчёркивающим узнаваемость и уникальность области. Приглашаю предпринимателей пройти добровольную сертификацию и получить право на использование товарного знака, – отметил Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Семь предприятий сегодня стали обладателями «Знака качества – Сахалин»:
- ИП Ширинский Михаил Петрович, производитель эфирных масел из хвойных пород деревьев;
- ИП Красуцкий Евгений Александрович, производитель арболита;
- ООО «Сахалинское кондитерское общество+», производитель какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий;
- ООО ТД «ВОСТОК», производитель беспилотных летательных аппаратов;
- ОАО «КОЛОС», производитель воды и напитков;
- ООО «Тезона», производитель беспилотных летательных аппаратов (БЛА);
ООО «Дивия-Фарм Сахалин», производитель порошка из морских водорослей «Ламинария Японика».
– У иницитивы Правительства Сахалинской области о создании товарного знака большое будущее, так как она сочетает региональный патриотизм и маркетинговый инструмент. В диалоге мы сделали процедуру получения «Знака качества – Сахалин» простой и удобной: предприниматель подтверждает соответствие качества продукции и принадлежность к региону, – подчеркнула глава Торгово-промышленной палаты Галина Дзюба.
Знак в графическом виде может присутствовать на вывеске или на транспорте компании, непосредственно на товаре, использоваться в рекламно-сувенирной продукции, элементом фирменного стиля организации.
Торгово-промышленная палата принимает заявки от предпринимателей на получение права производства продукции с региональным знаком качества. Этот знак представляет собой систему добровольной сертификации, которая позволяет предпринимателям использовать его для продвижения своих товаров и услуг. Обязательное условие для организаций, претендующих на получение знака, регистрация в качестве предпринимателей на территории Сахалинской области.
Владельцы бизнеса, желающие получить «Знак качества – Сахалин», должны направить заполненную заявку и перечень документов по электронной почте на адрес: [email protected]. За подробной информацией можно обратится в ТПП Центр Сертификации по телефону (4242) 28 23 45 или на сайт.
Отметим, помощь бизнесу оказывают благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент страны Владимир Путин. Его реализацию в Сахалинской области лично курирует Губернатор Валерий Лимаренко. С 2019 года в регионе работает центр «Мой бизнес», где поддерживают самозанятых, начинающих и действующих владельцев компаний. Для них доступны более 400 бесплатных услуг. Подробнее – на mybusiness65.ru или по номеру 8 800 222 0123.
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