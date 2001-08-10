Волонтёры Сахалинской области займутся навигацией участников интенсива

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Считанные дни остались до старта проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", который пройдет с 8 по 21 июля в Сахалинской области. За неделю до начала важного события в Южно-Сахалинске приступили к обучению волонтерского корпуса - около 50 островитян возьмут на себя координацию, навигацию и решение текущих вопросов участников интенсива.

"Открытие волонтерского корпуса в проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" — это старт очень важной и плодотворной работы для всех нас. От лица агентства по делам молодежи Сахалинской области я хотел бы поблагодарить каждого, кто вступил в наши волонтерские ряды. Эта работа будет сложной, но очень важной. И мы ценим вклад каждого, кто принимает участие в этом нелегком деле", - поделился руководитель Сахалинского молодежного ресурсного центра Александр Неустроев.

На занятиях волонтерского корпуса сахалинцам расскажут все о том, как работать в команде. Также они пройдут психологическую подготовку, освоят техники управления стрессом и основы общения с людьми, примут участие в практических тренингах по организационной работе на массовых мероприятиях. Все эти знания пригодятся волонтерам в течение двух недель работы на площадках "Архипелаг 2024" - ведь им предстоит ежедневно контактировать с сотнями участников проектно-образовательного интенсива. В рамках национального проекта «Образование», добровольцы помогают в организации всех масштабных мероприятий региона, и "Архипелаг 2024" не исключение.

"Наши волонтеры полностью возьмут на себя встречу и проводы гостей, логистику, организационную работу на площадках интенсива "Архипелаг 2024". Образовательная программа, которую мы для них проводим, включает в себя разбор всех типичных ситуаций, которые возникают на таких мероприятиях и требуют оперативного решения. У нас будет около 50 человек от 18 лет — это и молодежь Сахалинской области, и "серебряные" волонтеры, и представители муниципалитетов, которые хотят попробовать себя в этой командной работе. Сначала мы работали с командообразованием, далее приступаем к обучению работе на площадках. Мы рассказываем, что такое событийное волонтерство, где и как ребята будут работать, какие задачи на них возложены. Часть волонтеров займется обеспечением работы протокольной службы, кто-то будет помогать организаторам и тимлидерам. Обязательно съездим на точки, где они будут работать: это аэродром "Пушистый" и аэропорт в Южно-Сахалинске. Проведем репетиции штатных и нештатных ситуаций. А с 6 по 21 июля корпус волонтеров приступает к работе: начинаем встречать в аэропорту гостей, расселять их, обеспечивать проезд и так далее. Вся наша команда будет заметна издали: у них есть свой уникальный мерч. Это зеленые панамы, футболки и шопперы, чтобы их можно было узнать и обратиться за помощью. По итогам интенсива самые лучшие волонтеры получат дополнительные поощрения - мы пока держим в секрете бонусы для особо отличившихся, но я уверена: ребята будут в восторге", - рассказала руководитель волонтерского корпуса проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" Антонина Кириллова.

В волонтерском корпусе проходят обучение и 20 "серебряных" добровольцев регионального центра "Молоды душой". Руководитель группы Наталья Новопашина признается: ее команда готова к любым ситуациям, ведь опыт работы на массовых мероприятиях у сахалинцев огромный.

"Я волонтер с приличным стажем, участвовала уже во многих мероприятиях. Тем не менее, грядущее событие мне представляется очень интересным. Новый форум "Архипелаг" - такого у нас еще не было. Жду с нетерпением знакомства с новыми людьми, новыми площадками и новыми знаниями. Работу волонтера сложной назвать не могу: я готова к любой ситуации, настроена на любой форс-мажор", - поделилась Наталья Новопашина.

В волонтерскую команду мероприятия вошли и юные общественные активисты. Сахалинке Ксении Золотовой всего 18 лет, но она уже не в первый раз присоединяется к таким добровольческим инициативам. Девушка подала заявку на "Архипелаг 2024", чтобы пополнить свое портфолио и помочь людям.

"Я закончила 11 класс и в дальнейшем планирую получить профессию, связанную с государственным муниципальным управлением. Решила подать заявку на "Архипелаг 2024" в качестве волонтера, потому что в целом я считаю, что нужно придерживаться проактивной позиции. Мне интересна волонтерская деятельность, так как я люблю помогать людям. Это всегда новый опыт знакомств и общения, все это в дальнейшем может пригодиться для моей деятельности. Я чувствую себя причастной к большому делу, и для меня это действительно важно", - отметила выпускница 11 класса Ксения Золотова.

Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024" состоится одновременно на нескольких площадках. Мероприятия пройдут в Южно-Сахалинске, на аэродроме "Пушистый" и на берегу озера Тунайча. Ключевыми темами интенсива станут развитие беспилотной авиации, биотех и креативная экономика. Кроме этого, АСИ выделило в отдельный трек программу "Качество жизни. Новые горизонты" - здесь задачей участников станет выработка методик, подходов и экспертных рекомендаций, которые в дальнейшем будут учитывать при корректировке национальных проектов России. Также в рамках "Архипелага" на Сахалине пройдут форум дроносферы "Архитектура неба", тестирование концепции бесшовного цифрового неба, программа "Человек+".

Накануне губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко посетил аэродром "Пушистый", чтобы проверить подготовку площадки к проектно-образовательному интенсиву. На территории объекта в Корсаковском районе уже оборудован ангар для ситуационного центра управления полетами, новая взлетно-посадочная полоса и лагерь по обучению управлению БПЛА.