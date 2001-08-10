На улице 1905 года в Южно-Сахалинске ведутся подготовительные работы к асфальтированию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почти полукилометровый участок ул. 1905 от ул. Лермонтова до моста через реку Владимировку отремонтируют методом сплошного асфальтирования. Дорожные службы уже приступили к подготовительным работам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, ранее здесь был проведен большой комплекс мероприятий: проложены инженерные сети водоснабжения, установлены железобетонные колодцы. Сейчас улицу 1905 года приводят в порядок.

- Сроки на восстановление довольно сжатые, но, если погода не внесет свои коррективы, мы планируем завершить все работы уже на следующей неделе. Участок сложный — предстоит определить пучинистые грунты, сделать их замену. Также будут выполнены мероприятия по водоотведению, - рассказал заместитель директора завода строительных материалов им. М.А. Федотова Александр Медведев. - Так как трафик здесь довольно большой, ездят, в том числе, и большегрузные машины, асфальт будем укладывать в два слоя.

На сегодня дорожные работы на ул. 1905 года ведутся без перекрытия движения. Но в дальнейшем сквозной проезд на данном участке закроют. Будет организован объезд. Информацию об этом дополнительно сообщат в СМИ.

Отметим, ремонт второго участка ул. 1905 года - от моста до СНТ на запад запланирован на 2026-2027 годы.

Масштабная кампания по ремонту дорог в Южно-Сахалинске ведется в рамках задач проекта губернатора Валерия Лимаренко «Забота. Защита. Уважение» и находится на контроле мэра города Сергея Надсадина.