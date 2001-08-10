Работу автобусного маршрута № 12 в Южно-Сахалинске скорректируют
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Схема движения маршрута №12 временно скорректирована в связи с проведением дорожных работ на ТПУ «Нова», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, при выезде с улицы 2-ая Колхозная автобус сейчас поворачивает направо на ул. Советская, доезжает до остановочного пункта «Полиция», расположенного рядом с зданием МВД - там конечная остановка по маршруту.
После этого автобус разворачивается и у магазина «Столичный» (ул. Советская, 102), и на противоположной стороне, забирает пассажиров для следования в Новую Деревню по маршруту.
Схема действует временно. О возвращении прежней схемы администрация сообщит дополнительно.
Уточнить информацию о работе общественного транспорта можно по номеру 55-65-15, *6515 для звонков с мобильного телефона.
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