Работу автобусного маршрута № 12 в Южно-Сахалинске скорректируют

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Схема движения маршрута №12 временно скорректирована в связи с проведением дорожных работ на ТПУ «Нова», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, при выезде с улицы 2-ая Колхозная автобус сейчас поворачивает направо на ул. Советская, доезжает до остановочного пункта «Полиция», расположенного рядом с зданием МВД - там конечная остановка по маршруту.

После этого автобус разворачивается и у магазина «Столичный» (ул. Советская, 102), и на противоположной стороне, забирает пассажиров для следования в Новую Деревню по маршруту.

Схема действует временно. О возвращении прежней схемы администрация сообщит дополнительно.

Уточнить информацию о работе общественного транспорта можно по номеру 55-65-15, *6515 для звонков с мобильного телефона.