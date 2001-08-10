Амфитеатр, цветы и благоустройство - новую зону отдыха получили горожане на месте бывшего торгового объекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благоустройство зоны отдыха на западной стороне площади Победы завершат уже в ближайшие дни. Об этом мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину сегодня доложили в ходе выездного совещания с представителем подрядчика, депутатами и специалистами профильных ведомств, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в апреле текущего года глава областного центра поручил привести в порядок освободившуюся территорию бывшего торгового павильона «Аленький цветочек» - благоустройство площади Победы находится на его личном контроле. Новое место для отдыха и общения стало еще одной точкой притяжения для молодежи и обязательно будет востребовано горожанами, отметил мэр.

- Здесь образовалось место, которое мы хотели наполнить смыслом, поэтому специалисты департамента архитектуры совместно с АНО «Наш город» придумали эту идею - создать новое общественное пространство с небольшим амфитеатром, выполненное в оригинальном стиле из экологически чистых материалов. Здесь уже растут цветы, высажена трава, в ближайшее время будет завершено благоустройство, установлены урны. Подобные пространства будут создавать в нашем городе уют и комфорт для людей, и таких мест должно быть как можно больше, - прокомментировал Сергей Надсадин.

Площадь Победы - популярное место у жителей и гостей города, является одним из главных мест проведения городских мероприятий, включая традиционный парад. В новой зоне отдыха и общения могут расположиться горожане и туристы, либо люди, ожидающие автобуса.