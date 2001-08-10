Тихоокеанское
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13:25, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы отдают своё оружие для участников специальной военной операции

Сахалинцы отдают своё оружие для участников специальной военной операции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Управлении Росгвардии по Сахалинской области состоялась передача гражданского оружия в подразделение Министерства обороны Российской Федерации для его использования в зоне проведения специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии.

Владельцы охотничьего оружия обратились в Центр лицензионно-разрешительной работы с заявлением о его добровольной сдаче в военизированную организацию. После заполнения необходимых документов, оружие передали  представителю одной из воинских частей Министерства обороны Российской Федерации. 

«Сегодня у нас впервые прошла процедура переоформления гражданского оружия, в связи с его передачей в подразделение Министерства обороны Российской Федерации, – отметил заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Сахалинской области подполковник полиции Евгений Стулов. – В настоящее время организовано необходимое взаимодействие ведомств, отработан алгоритм действий. Владельцы оружия, желающие его передать для использования в СВО, могут обратиться к нам с соответствующим заявлением, а мы в свою очередь окажем необходимое сопровождение».

На прикладе одного из ружей владелец, подчеркивая принадлежность его к островному региону, нанёс надпись «Сахалин». Вместе с оружием сахалинцы передали и средства для чистки и обслуживания.

  «Я охотник со стажем, имею в собственности гладкоствольное охотничье ружье. Мой сын находится в зоне проведения специальной военной операции и от него я узнал, что в борьбе с вражескими беспилотными летательными аппаратами эффективно используется дробовое охотничье оружие. Вот решил помочь нашим парням и отдать своё ружьё. Надеюсь, оно попадет в руки моего сына и поможет ему», – поделился житель села Стародубское Александр Н. 

Сотрудники ведомств поблагодарили сахалинцев  за благородный поступок и помощь защитникам Родины.

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