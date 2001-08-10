Обновленный мост на улице Сахалинской через Сусую откроют осенью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Сергей Надсадин проинспектировал строительство нового моста через реку Сусую в ходе рабочего выезда совместно с руководителями профильных департаментов, депутатского корпуса. Строительство нового четырехполосного моста на улице Сахалинской находится в завершающей стадии, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Это важная городская стройка, контроль за ходом работ обязательно продолжится. Скоро старый мост заменит большой новый, с пятью группами опор. Ожидаем, что осенью работы будут закончены и он будет введен в эксплуатацию. Вопрос о реконструкции и ремонте мостов в нашем регионе особо актуален, и он был затронут на недавней встрече губернатора Валерия Лимаренко с населением, - прокомментировал мэр Сергей Надсадин.
По поручению градоначальника в мэрии будет разработана комплексная программа по обследованию, ремонту и замене мостов, которые этого требуют, на территории городского округа.
Кроме того, в ходе инспекционного объезда глава города поручил подрядной организации в ближайшее время провести текущий ремонт на участках проезжей части временного моста через Сусую. С просьбами об этом в социальные сети администрации обращались горожане.
В подрядной организации отмечают, что работы идут в графике, в двухсменном режиме, все материалы в достатке.
- На сегодняшний день активно ведется строительство пятой опоры моста, четыре уже полностью готовы. Продолжается монтаж пролетных строений. Напомню, что ранее во время строительства были вынесены все коммуникации и демонтированы старые сети. Осенью работы завершатся, мост введем в эксплуатацию. Временный мост будет демонтирован, - рассказал представитель ООО «Смирныховское АТП» Кирилл Рогозин.
Напомним, новый объект будет соответствовать всем современным требованиям, организация четырехполосного движения на нем позволит увеличить пропускную способность на этом участке улицы Сахалинской.
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