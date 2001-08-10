Тихоокеанское
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13:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Обновленный мост на улице Сахалинской через Сусую откроют осенью

Обновленный мост на улице Сахалинской через Сусую откроют осенью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Сергей Надсадин проинспектировал строительство нового моста через реку Сусую в ходе рабочего выезда совместно с руководителями профильных департаментов, депутатского корпуса. Строительство нового четырехполосного моста на улице Сахалинской находится в завершающей стадии, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Это важная городская стройка, контроль за ходом работ обязательно продолжится. Скоро старый мост заменит большой новый, с пятью группами опор. Ожидаем, что осенью работы будут закончены и он будет введен в эксплуатацию. Вопрос о реконструкции и ремонте мостов в нашем регионе особо актуален, и он был затронут на недавней встрече губернатора Валерия Лимаренко с населением, - прокомментировал мэр Сергей Надсадин.

По поручению градоначальника в мэрии будет разработана комплексная программа по обследованию, ремонту и замене мостов, которые этого требуют, на территории городского округа.

Кроме того, в ходе инспекционного объезда глава города поручил подрядной организации в ближайшее время провести текущий ремонт на участках проезжей части временного моста через Сусую. С просьбами об этом в социальные сети администрации обращались горожане.

В подрядной организации отмечают, что работы идут в графике, в двухсменном режиме, все материалы в достатке.

- На сегодняшний день активно ведется строительство пятой опоры моста, четыре уже полностью готовы. Продолжается монтаж пролетных строений. Напомню, что ранее во время строительства были вынесены все коммуникации и демонтированы старые сети. Осенью работы завершатся, мост введем в эксплуатацию. Временный мост будет демонтирован, - рассказал представитель ООО «Смирныховское АТП» Кирилл Рогозин.

Напомним, новый объект будет соответствовать всем современным требованиям, организация четырехполосного движения на нем позволит увеличить пропускную способность на этом участке улицы Сахалинской.

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