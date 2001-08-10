2ГИС разработали карту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Электронный справочник 2ГИС разработал подробную карту с расположением площадок десятого юбилейного фестиваля авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина». Крупнейшее музыкальное событие Дальнего Востока пройдет на аэродроме Пушистый с 19 по 21 июля, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Карта включает в себя точное расположение автобусной остановки, кемпинга, зон спорта, авиации, торговли и т.д. Для изучения локации достаточно зайти в приложение или веб-версию программы и ввести в поиске «Крылья Сахалина».

Напомним, в этом году «Крылья Сахалина» отмечает первый большой юбилей - в островном регионе он пройдёт в десятый раз. Фестиваль порадует зрителей авиашоу, показательными выступлениями парашютистов, мотошоу с родоначальником мотофристайла в России и членом команды Red Bull Алексеем Колесниковым, знаменитыми гонками хард эндуро No Place to Run с участием звезд мотоциклетного спорта Давида Леонова, Михаила Гаврилова и Андрея Гаевского, джип-триалом, где спортсмены из разных регионов страны померятся силами с сахалинскими чемпионами мира гонки RFC в Малайзии. Также зрителей ждут различные спортивные активности, турнир по панкратиону MFP-248, показательные танковые стрельбы, выставка боевой техники, завораживающие полеты на воздушных шарах, грандиозный фейерверк и многое другое.

Яркое действо будет сопровождаться концертом рок-звезд. На сцену выйдут группы «Ва-Банкъ», «Чичерина», «Пилот», Radio Tapok, «Анимация», Игорь Растеряев, Сурганова и оркестр, Николай Анисимов, SAHALIN, Максим Заяц и группа «Нетанцы», а также островные музыкальные коллективы «Лютога», «Седьмая База», Александр Елистратов и группа M.I.B, «Рассвет», «Экарма», Bullet Band, Ayn, М-27, Iskrit, EGREGR, Burning Voice, Saphath, Parsafahr, Dark Hunt, Mintskoplenok и Barlama.

Фестиваль авиации, музыки и спорта "Крылья Сахалина" был возрожден в прошлом году после трёхлетнего перерыва по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Уникальность события в том, что он является абсолютно бесплатным! Ждём всех на ярком и незабываемом празднике авиации, музыки и спорта!