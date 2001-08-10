Представители ТОС Южно-Сахалинска презентовали проекты по благоустройству территорий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году на конкурс социальных проектов по благоустройству территорий ТОС поступило 15 заявок. Лучшие инициативы получат муниципальный грант на реализацию в форме субсидии - максимальная сумма на один проект составляет 500 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Презентованные идеи представителей ТОС были связаны с озеленением дворов, установкой систем видеонаблюдения, малых архитектурных форм, ограждений и другими инициативами, направленными на то, чтобы сделать свой двор еще более комфортным и удобным.
Заседание конкурсной комиссии возглавил вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев.
- Многие ТОС уже не впервые участвуют в конкурсе. За годы его проведения южносахалинцы убедились, что это действенный механизм, с помощью которого было воплощено множество интересных проектов по благоустройству их дворов. Мы видим, что активные горожане сегодня прилагают максимальные усилия для преображения своих территорий, делая город еще красивее и комфортнее. Администрация полностью разделяет и поддерживает эти инициативы, - подчеркнул Дмитрий Хайбриев.
Так, например, ТОС «Пограничная-22», который участвует в конкурсе ежегодно с момента своего образования в 2019 году, планирует продолжить украшать территорию цветами.
- У нас установлено много бетонных вазонов, которые мы хотим засадить цветами. Для этого разработали особенные дизайнерские решения, которые украсят не только территорию ТОС, но и город, - поделилась председатель ТОС «Пограничная-22» Анна Григорьева.
Еще один участник - ТОС «Квартет». Как рассказала его председатель Наталья Максименко, их проект направлен на обеспечение безопасности.
- В прошлом году совместно с департаментом дорожного хозяйства и благоустройства на средства гранта мы капитально отремонтировали наш заезд к ТОС. В этом году хотим установить 12 камер видеонаблюдения, - рассказала Наталья Максименко.
Итоги защиты проектов ТОС будут подведены в июле. Утвержденные проекты реализуют до конца октября текущего года.
Напомним, практика создания территориальных общественных самоуправлений начала реализовываться в Южно-Сахалинске с 2016 года, тогда в городе было всего 3 ТОС. С этого же года проводится конкурс социальных проектов по благоустройству территорий ТОС на предоставление муниципального гранта. На сегодня в областной столице зарегистрировано уже 110 ТОСов. С начала реализации конкурса финансовую поддержку получили 184 проекта. Муниципалитет продолжит работу по привлечению жителей к созданию территориальных общественных самоуправлений.
Подробная информация о том, как создать ТОС, размещена на сайте администрации.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:57 Сегодня К ДВ-медиасаммиту МТС запустила онлайн-гид по Сахалинской области
09:51 Сегодня Медработники на Сахалине и Курилах могут компенсировать до 45 тысяч рублей за ипотечные взносы и аренду жилья
09:46 Сегодня В программе сахалинского триатлона IronSakh появятся детские дисциплины и эстафеты
09:52 Сегодня Перекрытие участка проспекта Победы в Южно-Сахалинске продлено до 7 июля
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
15:54 27 Июня Сахалинские полицейские раскрыли кражу из дачного домика
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
17:54 7 Июня Самая крупная школа в Тымовском районе получит новый спортзал к 1 сентября
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
Выбор редакции
- 11:35 Сегодня Представители ТОС Южно-Сахалинска презентовали проекты по благоустройству территорий
- 14:51 Вчера В Южно-Сахалинске открылась выставка "…Мудрая книга – помощник в семье"
- 16:55 1 Июля В аэровокзале "Южно-Сахалинск" открылась выставка "Нивхский алфавит: Живые страницы"
- 11:47 1 Июля Выставка "Сахалинская книга А. П. Чехова в искусстве" открылась в Благовещенске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?