Представители ТОС Южно-Сахалинска презентовали проекты по благоустройству территорий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году на конкурс социальных проектов по благоустройству территорий ТОС поступило 15 заявок. Лучшие инициативы получат муниципальный грант на реализацию в форме субсидии - максимальная сумма на один проект составляет 500 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Презентованные идеи представителей ТОС были связаны с озеленением дворов, установкой систем видеонаблюдения, малых архитектурных форм, ограждений и другими инициативами, направленными на то, чтобы сделать свой двор еще более комфортным и удобным.

Заседание конкурсной комиссии возглавил вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев.

- Многие ТОС уже не впервые участвуют в конкурсе. За годы его проведения южносахалинцы убедились, что это действенный механизм, с помощью которого было воплощено множество интересных проектов по благоустройству их дворов. Мы видим, что активные горожане сегодня прилагают максимальные усилия для преображения своих территорий, делая город еще красивее и комфортнее. Администрация полностью разделяет и поддерживает эти инициативы, - подчеркнул Дмитрий Хайбриев.

Так, например, ТОС «Пограничная-22», который участвует в конкурсе ежегодно с момента своего образования в 2019 году, планирует продолжить украшать территорию цветами.

- У нас установлено много бетонных вазонов, которые мы хотим засадить цветами. Для этого разработали особенные дизайнерские решения, которые украсят не только территорию ТОС, но и город, - поделилась председатель ТОС «Пограничная-22» Анна Григорьева.

Еще один участник - ТОС «Квартет». Как рассказала его председатель Наталья Максименко, их проект направлен на обеспечение безопасности.

- В прошлом году совместно с департаментом дорожного хозяйства и благоустройства на средства гранта мы капитально отремонтировали наш заезд к ТОС. В этом году хотим установить 12 камер видеонаблюдения, - рассказала Наталья Максименко.

Итоги защиты проектов ТОС будут подведены в июле. Утвержденные проекты реализуют до конца октября текущего года.

Напомним, практика создания территориальных общественных самоуправлений начала реализовываться в Южно-Сахалинске с 2016 года, тогда в городе было всего 3 ТОС. С этого же года проводится конкурс социальных проектов по благоустройству территорий ТОС на предоставление муниципального гранта. На сегодня в областной столице зарегистрировано уже 110 ТОСов. С начала реализации конкурса финансовую поддержку получили 184 проекта. Муниципалитет продолжит работу по привлечению жителей к созданию территориальных общественных самоуправлений.

Подробная информация о том, как создать ТОС, размещена на сайте администрации.