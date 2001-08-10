Сахалинские проекты благоустройства прошли первый этап Всероссийского конкурса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островной регион представил на конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО 13 проектов по благоустройству общественных пространств. Заявки из Александровск-Сахалинского, Долинска, Корсакова, Курильска, Макаров, Южно-Сахалинска, Холмска, Анивы, Охи, Ноглик, Поронайска, Южно-Курильска прошли техническую экспертизу, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Во второй половине июня необходимые документы были направлены в министерство строительства России для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО. Предварительно конкурсные заявки одобрили островные эксперты на заседании региональной межведомственной комиссии. К обсуждению также привлекались и активные жители.
– Красота современного города зависит не только от его архитектуры, но и от благоустройства общественных пространств. Отрадно, что количество участников из года в год растет, к участию в конкурсе вовлекаются новые города островного региона. В этом году мы представляем в два раза больше проектов. Кроме того, наши города и села преображаются и благодаря другим проектам. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в этом году мы проводим все текущие ремонты дворов и подъездов многоквартирных домов, а со следующего года займемся приведением в порядок подвалов и восстановлением их гидроизоляции, – поделилась министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
Так, впервые свои проекты представили Анива, Оха, Ноглики, Поронайск, Южно-Курильск. От Южно-Курильского городского округа поступило две заявки с проектами по обустройству пешеходной лестницы со смотровой площадкой и по преображению территории маяка. Поронайск предлагает привести в порядок площадь имени В.В. Пермякова и прилегающие к ней территории. В Ногликах хотят обустроить набережную у парка «Застава», в Аниве – парк «Заречье», в Охе – линейный парк по улице Советской.
Холмский городской округ представил проект «Зеленая гавань. Благоустройство и развитие территории экологического парка по улице Шевченко». В Долинске хотели бы видеть на месте сквера, который сейчас не благоустроен и требует обновления, площадь познавательных активностей, дополненную фонтаном, навесами от солнца, сценой. Такие обновления предусматривает проект «Сны о Сахалине. Благоустройство сквера имени А.П. Чехова».
– Очень хочется, чтобы в нашем городе появилось еще одно классное место отдыха. Всей семьей часто посещаем Янтарный парк, который начали благоустраивать в прошлом году после победы в конкурсе. К нам приезжают друзья из других городов, чтобы набрать там родниковой воды, покормить белочек, погулять. Будет здорово, если таких общественных пространств станет больше, - поделилась жительница Долинска Любовь Левченко.
Отметим, конкурс проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Ежегодно из федерального бюджета выделяется общий призовой фонд в размере 5 миллиардов рублей, который распределяется среди победителей. В прошлом году Минстрой России впервые запустил Всероссийский конкурс отдельно для субъектов Дальнего Востока. В Сахалинской области победителями стали 11 проектов благоустройства общественных пространств из Долинска, Корсакова, Холмска, Курильска, Северо-Курильска и Южно-Сахалинска.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:57 Сегодня К ДВ-медиасаммиту МТС запустила онлайн-гид по Сахалинской области
09:51 Сегодня Медработники на Сахалине и Курилах могут компенсировать до 45 тысяч рублей за ипотечные взносы и аренду жилья
09:46 Сегодня В программе сахалинского триатлона IronSakh появятся детские дисциплины и эстафеты
09:52 Сегодня Перекрытие участка проспекта Победы в Южно-Сахалинске продлено до 7 июля
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
15:54 27 Июня Сахалинские полицейские раскрыли кражу из дачного домика
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
17:54 7 Июня Самая крупная школа в Тымовском районе получит новый спортзал к 1 сентября
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
Выбор редакции
- 11:35 Сегодня Представители ТОС Южно-Сахалинска презентовали проекты по благоустройству территорий
- 14:51 Вчера В Южно-Сахалинске открылась выставка "…Мудрая книга – помощник в семье"
- 16:55 1 Июля В аэровокзале "Южно-Сахалинск" открылась выставка "Нивхский алфавит: Живые страницы"
- 11:47 1 Июля Выставка "Сахалинская книга А. П. Чехова в искусстве" открылась в Благовещенске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?