Тихоокеанское
информационное агентство
3 Июля 2024
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Работу автобусного маршрута № 12 в Южно-Сахалинске скорректируют
09:52, | Новости общества Сахалина и Курил

Перекрытие участка проспекта Победы в Южно-Сахалинске продлено до 7 июля

Перекрытие участка проспекта Победы в Южно-Сахалинске продлено до 7 июля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Погодные условия внесли корректировки в ход капитального ремонта участка пр. Победы от ул. Ленина до ул. Крюкова, дорожные работы продлены до 7 июля. Маршруты городских автобусов осуществляют объезд по ул. Крюкова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, на время ремонта скорректирована схема движения четырех маршрутов общественного транспорта. Автобусы №7пр и 45пр поворачивают с пр. Победы на ул. Крюкова, затем на ул. Пограничную, ул. Ленина, возвращаются на пр. Победы и далее следуют по маршруту движения.

Автобусы №7ч поворачивают с пр. Победы на ул. Ленина, после на ул. Пограничную и ул. Крюкова, затем на пр. Победы и после двигаются по утвержденной схеме. Автобусы №45ч с ул. Ленина поворачивают на ул. Пограничную, затем на ул. Крюкова и пр. Победы и далее следуют по маршруту.

Горожан и автовладельцев просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения.

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