08:57, | Новости общества Сахалина и Курил
К ДВ-медиасаммиту МТС запустила онлайн-гид по Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Цифровая экосистема МТС запустила к Дальневосточному медиасаммиту и к новому летнему туристическому сезону бесплатный цифровой гид для гостей Сахалинской области. Туристы, приезжая в регион, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на туристический гид от МТС Travel. Гид будет действовать как во время медиасаммита, так и после события. В онлайн-путеводителе путешественники найдут информацию о достопримечательностях, культуре и гастрономических особенностях региона.
Путешественники могут ознакомиться со всем разнообразием туристических мест Сахалинской области за считаные минуты. Гид предлагает топ-локации с описаниями, координатами и рекомендациями по посещению. Гости Сахалинской области узнают какую книгу выдающийся русский писатель А.П. Чехов посвятил острову Сахалин, какие локации больше всего привлекают дайверов и какой на вкус мармелад с ламинарией. Путешественников ждет актуальная информация о самых красивых водопадах и заповедниках, рекомендации по отелям и идеи как интересно провести время в области. Кроме того, в гиде представлены гастрономические специалитеты и местные рестораны, разделённые на категории: европейская кухня, азиатская кухня, кофейни.
«Интерес туристов из западных регионов России к Сахалинской области продолжает расти. Сахалин привлекает своей неповторимой природой, горнолыжным курортом «Горный воздух», живописными пляжами. Сюда приезжают, не только ради зимних экстремальных видов спорта, но и ради пешего туризма, рыбалки, йоги. Кроме того, здесь проводятся масштабные деловые мероприятия, например, Дальневосточный медиасаммит. Мы с помощью возможностей нашей цифровой экосистемы создаем более комфортные условия для бизнес-путешественников и туристов на Сахалинской земле. В прошлом году мы построили внутреннюю масштабную телеком сеть в новом терминале аэропорта. В этом году, совместно с министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области, обеспечили связью последнего поколения пляж «Садовники», расположенный на берегу Татарского пролива. А специально к медиафоруму мы запускаем цифровой гид, который будет доступен для всех туристов нашего региона», – рассказывает директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Сахалинской области, подборками маршрутов, материалами об истории и культуре региона и рекомендациями туристов и местных экспертов.
Воспользоваться гидом МТС Travel с мобильных устройств могут абоненты других операторов по прямой ссылке.
Справка
МТС Travel – дочерняя компания МТС, которая создает и развивает сервисы для путешественников по России и миру. В настоящее время сервис предлагает клиентам более 14 тыс. объектов размещения для бронирования по России и несколько сотен в Турции. Для развития отельного направления в июле 2022 года МТС Travel приобрела компанию «Броневик», сервис бронирования отелей с более 50 000 объектов размещения в 4 000 населенных пунктах. С каждым объектом компания работает без посредников.
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