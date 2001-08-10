В Южно-Сахалинске 177 новых автобусов оборудованы системой кондиционирования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице продолжается обновление автобусного парка в рамках транспортной реформы. Администрация города ставит задачу - для повышения качества пассажирских перевозок все вновь приобретаемые автобусы должны быть, в том числе, оборудованы системой кондиционирования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня в Южно-Сахалинске функционирует 41 муниципальный маршрут, 3 из которых - сезонные. Так, в будние дни на линию выходят 235 единиц техники (в выходные и праздничные дни - 207). Из них на данный момент 177 новых автобусов, а это 75% от общего выхода.

Все эти автобусы работают на газомоторном топливе и оборудованы кондиционерами, системами видеонаблюдения и бескондукторной оплаты. Кроме того, транспорт адаптирован и для маломобильной категории горожан - предусмотрен низкий уровень пола, система дублирования как визуальной, так и звуковой информации.

- Автобусы, приобретенные в прошлые годы, к сожалению, не имеют кондиционеров. И в летний период это создавало дискомфорт для горожан - поступало много обращений жителей, которые жаловались на жару в салоне. Мы услышали пожелания людей и, обновляя автобусный парк, учитываем это. Так, в прошлом году было приобретено 100 автобусов, оборудованных кондиционерами, в начале этого года - еще 25. Конечно, еще остаются автобусы без кондиционеров — и этим вопросом мы системно занимаемся. В конце третьего квартала ожидаем еще дополнительных 25 единиц техники среднего класса. Они приобретены министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. Эти автобусы также все будут с кондиционерами, - отметил вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов.

Как рассказал генеральный директор АО «Транспортная компания» Сергей Павлов, ежедневно на линии работают специалисты, которые во время движения проверяют техническое состояние автобусов, включая систему кондиционирования. Это особенно важно сейчас, тем более, что впереди южносахалинцев ждет по-настоящему летняя погода.

- Хочу обратить внимание горожан, что окна при работающем кондиционере должны быть закрыты, чтобы не нарушать тепловой баланс внутри салона. Мы уже заказали специальные информационные наклейки с призывом не открывать окна и в ближайшее время нанесем их на форточки, - рассказал Сергей Павлов.

Жители города и водители автобусов уже успели по достоинству оценить удобство и комфорт новых автобусов.

Напомним, в августе 2022 года в Южно-Сахалинске по инициативе мэра города Сергея Надсадина при поддержке регионального правительства и губернатора Валерия Лимаренко началась реализация транспортной реформы, направленной на повышение комфорта пассажиров и совершенствование общественного транспорта.

Работу по обновлению автобусного парка в Южно-Сахалинске планируется завершить до 2027 года.