Мэр Южно-Сахалинска проверил ход инженерных работ в рамках определения зон подтоплений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, руководители профильных департаментов администрации, представители депутатского корпуса совершили инспекционный выезд. Они осмотрели ход работ на берегу реки Сусуя в районе переулка Ангарского по бурению скважин в рамках определения зон подтоплений и затоплений. Исследование ляжет в основу разработки комплекса мероприятий по их профилактике, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Представитель подрядной организации, геолог Владимир Пшеничников рассказал, что сейчас завершаются работы по бурению последней скважины на объекте глубиной 6 метров. В рамках исследования идет описание керна — образца породы, извлеченной из скважины, ведение полевой документации, отбор проб.

- Сегодня на скважине проводится откачка с целью определения гидрационных свойств грунтов. Нас интересует первый водоносный горизонт. Наблюдение будет продолжено за скважинами и после - нужно следить за уровнем воды, наполняемостью, и только потом их ликвидировать, - поделился Владимир Пшеничников.

- Стоит важная задача - выработать инженерную защиту. Санкт-Петербургская компания ведет режим изысканий по нашему заказу, инженеры выявляют границы зон затопления и подтопления от всех рек и ручьев, протекающих в городе. К концу года будет готов полный анализ и предложения, в результате будут выработаны защитные мероприятия, которые шаг за шагом реализуем в определенных зонах. Это очень важный момент, волнующий многих горожан. Мы четко понимаем, что имеем дело с природными явлениями - и важно учесть много нюансов, - комментирует глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Мониторинг за ходом работ продолжится. Напомним, решение о проведении масштабной научно-исследовательской работы в Южно-Сахалинске было принято после серии мощных циклонов прошлого года. К работам по определению границ зон затопления и подтопления на территории городского округа привлечены сотрудники инженерно-технического центра «Джи Динамика» (Санкт-Петербург) и специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований ДВО РАН (Южно-Сахалинск).