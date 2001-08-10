В Южно-Сахалинске закроют для движения участок улицы Карла Маркса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения начнут действовать с вечера 2 июля и продлятся до 17.00 3 июля. Они коснутся участка от пересечения с ул. Чехова на восток до здания по Коммунистическому проспекту, 39Б. Сквозного проезда не будет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Силами завода Федотова здесь будет проведен ремонт тротуара с северной стороны. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута движения.