Тихоокеанское
информационное агентство
3 Июля 2024
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В Южно-Сахалинске закроют для движения участок улицы Карла Маркса
15:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске закроют для движения участок улицы Карла Маркса

В Южно-Сахалинске закроют для движения участок улицы Карла Маркса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения начнут действовать с вечера 2 июля и продлятся до 17.00 3 июля. Они коснутся участка от пересечения с ул. Чехова на восток до здания по Коммунистическому проспекту, 39Б. Сквозного проезда не будет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Силами завода Федотова здесь будет проведен ремонт тротуара с северной стороны. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута движения.

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