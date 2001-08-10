Горячей воды не будет в Южно-Сахалинске с 9 по 20 июля включительно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Это обязательная ежегодная часть плана мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к новому отопительному сезону – и без отключения ГВС его реализовать невозможно. Перечень необходимых работ утверждён городской администрацией и включает в себя ремонт тепловых сетей, ремонт и техническое обслуживание насосных станций, коллекторной ТЭЦ-1, оборудования центральных тепловых пунктов и т.д., рассказали ТИА "Острова" в ООО «РИР-Сахалин» - УО АО «СКК».

Ежегодный останов ТФУ ТЭЦ-1 ПАО «Сахалинэнерго» осуществит в этом году месяцем раньше, чем обычно, поэтому традиционного августовского отключения ГВС горожанам ожидать не стоит.

Вернуться горячая вода в дома горожан должна 21 июля. При этом тепловая инспекция АО «СКК» напоминает, что только совместная и слаженная работа ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний позволит горячей воде поступить в дома жителей вовремя: УК должны подготовить внутренние сети дома к приёму ГВС, выполнив все регламентные работы, - несмотря на выходные дни.