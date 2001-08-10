На Дальнем Востоке стартовал новый сезон программы стажировок ВТБ Юниор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 июля стартовал новый сезон программы ВТБ Юниор — оплачиваемой годовой стажировки для молодых специалистов в различных бизнес-направлениях банка ВТБ. На Дальнем Востоке стажеры пришли в подразделения банка в Благовещенске, Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске и Якутске.

Стажировку пройдут 549 выпускников в 70 городах России: это на 60% больше по сравнению с прошлогодним сезоном. С первых дней стажерам предстоит работать над серьезными проектами и находить решения сложных бизнес-задач под руководством экспертов команды банка. Молодых специалистов будут поддерживать персональные наставники, которые помогут определить векторы профессионального развития на период программы.

«ВТБ предоставляет широкий спектр программ стажировок, и самой масштабной из них является ВТБ Юниор. Для нас важно, что в условиях высокой конкуренции наблюдается устойчивый интерес к нашей программе со стороны молодых специалистов. В этом сезоне мы получили почти в полтора раза больше откликов по сравнению с прошлым годом – более 30 000 молодых специалистов захотели стать стажерами в ВТБ. Все студенты прошли многоступенчатый отбор на стажировку, конкурс на участие составил свыше 55 человек на место. Уверен, что опыт, компетенции и творческий подход наших экспертов помогут стажерам полностью погрузиться в бизнес-среду и дадут старт их успешной карьере», - отметил руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент банка ВТБ Глеб Ермаков.

Программа продлится год, после чего стажеры, проявившие себя наилучшим образом, смогут остаться в команде ВТБ. Согласно статистике, ежегодно более 70% от числа всех стажеров продолжают карьеру в банке.