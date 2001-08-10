На улице Больничной в Южно-Сахалинске по одной полосе частично ограничено движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 2 июля, с 12.00 до 6 июля будет ограничено движение транспорта на участке северной полосы (при движении на запад). Проезд в оба направления будет осуществляться по южной полосе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Здесь ведется выполнение работ по строительству сетей водоснабжения через ул. Больничная в районе пешеходного перехода (район ЖК «Аралия»).

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута движения и снижать скорость в районе проведения работ.