Улицы Южно-Сахалинска приводят в порядок после непогоды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы продолжают выполнять различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках работ по содержанию улично-дорожной сети сегодня продолжится асфальтирование ул. Западной. Здесь дорожные рабочие уложат второй верхний слой асфальтобетона. Также на сегодня запланировано обустройство садовых бордюров на тротуаре ул. Дзержинского, на участке от ул. Рождественской до ул. Поповича. Будет продолжен ямочный ремонт ул. Шлакоблочной.

В круглосуточном режиме в Южно-Сахалинске ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.

Общественные озелененные места города приводят в порядок после ливней и сильного ветра. Рабочие убирают мусор, подметают дорожки, протирают малые архитектурные формы. В скверах, на улично-дорожной сети, а также во дворах ведется уборка веток и пострадавших в непогоду деревьев.