Более 1500 подъездов привели в порядок в Сахалинской области с начала 2024 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Половину из запланированных к ремонту мест общедомового пользования отремонтировали на Сахалине и Курилах с начала 2024 года. Всего в планах на текущий год – привести в порядок три тысячи подъездов, нуждающихся в ремонте. Масштабные работы ведутся по поручению губернатора островного региона Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– На прошедшей прямой линии глава региона Валерий Лимаренко отметил, что работа программы по ремонту подъездов должна продолжаться в надлежащем и набранном темпе. Завершить ее полностью планируется к 1 сентября текущего года. Чтобы выполнить работы в срок правительство региона возмещает управляющим компаниям половину стоимости работ из областного бюджета, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
В Томаринском городском округе работы близятся к завершению. Здесь осталось отремонтировать 13 подъездов из 55. Завершаются работы также в Корсаковском и Макаровском районах. К сегодняшнему дню здесь выполнен ремонт 147 из 162 объектов и 30 из 45 соответственно. Подходят к концу ремонтные работы и в Смирныховском районе – осталось привести в порядок 17 мест общего пользования из запланированных 90.
– В Корсакове активными темпами работы ведутся в многоквартирных домах по Краснофлотской, 24, Советской, 37, 39, и в доме № 8 в Дачном. Управляющие компании меняют входные двери, почтовые ящики, информационные доски, освежают стены, а при необходимости, обновляют поручни и оконные блоки. Перечень запланированных работ и цветовую гамму утверждают вместе с жильцами. Особое внимание уделяется и контролю. Специалисты управляющей компании следят за тем, чтобы все материалы были качественными, а работы выполнялись в соответствии с утверждёнными нормами, – поделился глава Корсаковского городского округа Александр Ивашов.
В Южно-Сахалинске в порядок приведена почти половина подъездов от плана. Всего в этом году в областном центре планируется обновить тысячу подъездов многоквартирных домов. Например, сейчас сотрудники УК «ЖЭУ-2» ведут работы в двух подъездах дома № 61 по улице Пограничной. В рамках косметического ремонта здесь они заменят почтовые ящики, информационные доски, разрушенные цементные стяжки пола, приведут в порядок стены и перила.
– Управляющая компания с нами тесно взаимодействует, согласовывает определенные моменты. Например, выбор цвета стен. Уверена, что после ремонта станет светлее и свежее. В дальнейшем хочется навести уют, выставить цветы, повесить картины, – поделилась жительница Южно-Сахалинска Светлана Мазурова.
Больше половины мест общего пользования уже обновили в Углегорском районе – 100 из 190, Невельском – 125 из 185 и Курильском городских округах – 20 из 40.
Напомним, в прошлом году по поручению губернатора в островном регионе отремонтировали свыше 4 тысяч мест общего пользования. Ремонт подъездов – это важное направление губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение», а также проекта «Единой России» «Наш двор. Наш подъезд».
Текущий ремонт предусматривает побелку и покраску стен, тамбурной двери, замену или восстановление перил, установку почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов для проводов. В дальнейшем по инициативе самих жильцов при поддержке управляющей компании осуществляются работы по благоустройству мест общего пользования – художественное оформление стен, озеленение помещений.
Самые яркие и необычные пространства могут принять участие в конкурсе «Подъезд образцового содержания», который ежемесячно проходит в каждом муниципалитете. В конце года среди победителей ежемесячных конкурсов, которых определяют в региональном приложении Острова.65, выберут лучшие подъезды в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд».
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