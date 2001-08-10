Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко посетил аэродром «Пушистый» в Корсаковском районе, где с 8 по 21 июля состоится проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2024». Глава островного региона посетил ангар, где разместится ситуационный центр управления полетами, новую взлетно-посадочную полосу, а также лагерь по обучению управлению БПЛА.

На Сахалине продолжается масштабная подготовка к проведению «Архипелага 2024». Одной из главных площадок проведения интенсива станет аэродром «Пушистый» в Корсаковском районе, где продолжаются работы по созданию всей необходимой инфраструктуры для тестирования и управления беспилотными летательными аппаратами. Уже через неделю здесь пройдут инженерные соревнования, изучение технологий контроля неба, учения «Будь готов» и выставка «Аэронет 2035».

- На Сахалине идут масштабные работы по созданию новой отрасли - беспилотной авиации. Мы не только изучаем БПЛА, у нас налажено производство техники, занимаемся внедрением в народное хозяйство. Уже сейчас беспилотники применяют для обнаружения и ликвидации пожаров, свалок, в рыбной промышленности и других отраслях. Для этого мы создаем всю необходимую инфраструктуру, которая будет расти и развиваться. Скоро у нас пройдет «Архипелаг», к нам приедут ведущие эксперты в сфере новых технологий. Событие станет очередном толчком в развитии БПЛА на островах и в целом в России, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

На взлетно-посадочной полосе аэродрома заменили 10 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Совсем скоро здесь состоятся соревнования по запуску БПЛА. Также уже сейчас специалисты приступили к обустройству палаточного лагеря для участников мероприятий и монтажу двухэтажной столовой. В ходе визита Валерию Лимаренко также продемонстрировали запуск нескольких видов беспилотных аппаратов.

Кроме того, сегодня завершаются работы по строительству ангара площадью 2 тысячи квадратных метров. Здесь будет обустроена инфраструктура для тестирования аппаратов, проведения учений, а также расположится технический центр беспилотной авиации – пункт управления полетами.

- Проведение «Архипелага 2024» на Сахалине подтверждает, что наш регион становится центром беспилотной авиации. Наш губернатор, благодаря системному подходу и оценке мировых тенденций и глобальных процессов, понимает важность развития БПЛА. В нашем регионе создана беспилотная система на базе действующей авиационной компании «Аврора», соответственно, все знания, навыки и компетенции пилотов переходят в область применения беспилотников. Это уже шестой «Архипелаг», но впервые именно у нас создается система воздушного управления беспилотными летательными аппаратами, которая объединит модель: БПЛА - оператор - органы воздушного движения через центр управления полетами. Такого нет ни в одном регионе, и в последствии эта модель будет применяться по всей стране. Уверен, в будущем наш регион продолжит активно развивать это направление и станет передовым в ключевых вопросах отрасли, - поделился руководитель ЦТВС Дмитрий Третьяков.

Ко всему прочему, в ходе рабочей поездки губернатор Валерий Лимаренко встретился с сахалинцами, которые проходят обучение по управлению БПЛА в специализированном лагере, расположенном на территории аэродрома. Операторы по управлению беспилотниками, которые ранее прошли подготовку на базе центра «ВОИН», а теперь готовят новых специалистов, получили сертификаты о прохождении обучения. Новоиспеченные операторы также будут работать в рамках «Архипелага 2024».

Отметим, «Архипелаг 2024» - ежегодный проектно-образовательный интенсив для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий. Одним из ключевых направлений работы интенсива в этом году станет проработка наиболее важных сценариев применения дронов. В течение двух недель мероприятия «Архипелага» пройдут на аэродроме «Пушистый», озере Тунайча в Корсаковском районе, в Точке кипения СахГу, СКБ САМИ, СахалинТех.