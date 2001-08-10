Детская комната открылась на Сахалине благодаря господдержке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предприниматель Юлия Разумная в феврале этого года обратилась за микрозаймом в центр «Мой бизнес» для расширения своей деятельности и открытия детской развлекательной комнаты для проведения различных мероприятий, рассказали ТИА "Острова" в региональном минэкономразвития.

– Мое основное направление – изготовление украшений, аксессуаров и предметов интерьера. После рождения двух детей я столкнулась с необходимостью организации детских праздников, и задумала открыть собственное пространство. Для осуществления этого проекта мне потребовался определенный стартовый капитал. Благодаря микрозайму я смогла приобрести необходимое оборудование и провести ремонт помещения, – поделилась бизнес-леди.

Таким предпринимателям в области доступны программы «Легкий старт» и «Развитие». По первой программе можно получить до 100 000 рублей на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств при фактической деятельности до 3 месяцев, а при работе более 3 месяцев – до 500 000 рублей. При функционировании предприятия более 6 месяцев сумма может достигать 3 000 000 рублей, а при 12 месяцах и более – до 5 000 000 рублей.

– Для малого и среднего бизнеса в регионе предлагаются льготные займы с процентной ставкой от 7% до 10,5% в зависимости от цели и приоритетности проекта. Начинающие предприниматели и самозанятые могут рассчитывать на ставку 4%. При подаче документов через цифровую платформу МСП ставка по всей линейке продуктов снижается на 1%, – рассказала начальник отдела финансовой поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес» Анна Пантелеймонова.

За первое полугодие 2024 года предпринимателям выдан 91 микрозаём, в том числе 26 предоставлено через цифровую платформу. Узнать о других возможностях сервиса и доступных мерах поддержки можно на сайте МСП.РФ.

Отметим, поддержку владельцам своего дела оказывают благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин. Его реализацию в Сахалинской области лично курирует Губернатор Валерий Лимаренко. По любым возникающим вопросам, связанным с бизнесом, предприниматели могут обращаться в сахалинский центр «Мой бизнес» по адресу ул. Емельянова, 6 или по телефону: 8 800 222 0123.