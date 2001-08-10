В Южно-Сахалинске продолжаются работы по содержанию грунтовых дорог частного сектора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты дорожных служб Южно-Сахалинска продолжают работы по приведению в нормативное состояние грунтовых дорог. Большинство из них расположены в частном секторе города. 28 июня на участке улицы Новой с проверкой побывали сотрудники администрации и депутаты, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Такие выезды в рамках плановой работы, а также по обращениям жителей, проводятся регулярно. После очередного циклона эту дорогу разбило, и люди обратились в администрацию города с просьбой привести ее в порядок. На улице Новой на участке от ул. Огородной до ул. Крайней сейчас идут работы по профилированию проезжей части. В связи с активной жилой застройкой данной территории, отмечают специалисты, здесь увеличилась интенсивность дорожного движения, а вместе с этим - разрушение проезжей части, особенно в период сильных дождей. Подрядчикам приходится часто приводить дорогу в соответствие с нормативной документацией, работы стараются выполнять вовремя.
Как рассказал заместитель начальника отдела по содержанию автомобильных дорог управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Павел Терёхин, грунтовым дорогам, которые особенно подвержены воздействию погодных условий, уделяется большое внимание.
В городском округе на содержании находятся около 180 грунтовых дорог, их состояние специалисты администрации обследуют регулярно, информация обо всех недочетах, в том числе поступающая от жителей, оперативно направляется подрядным организациям, которые включают их в график работ. По мере разрушения проезжей части дорожники ежедневно выходят профилировать дороги, находясь в тесном взаимодействии с городскими службами.
В засушливые дни для производства обеспыливания городских грунтовок от двух до трех раз в день на дороги выходят поливомоечные машины.
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