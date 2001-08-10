Сотрудники МЧС России ликвидировали условный пожар в Гимназия №3 Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
1 июля 2024 года на территории МАОУ Гимназия № 3 города Южно-Сахалинска прошло контрольно-проверочное пожарно-тактическое учение по теме: «Тушение пожаров на объектах общеобразовательных и детских учреждений: общеобразовательной школы, учреждений среднего и высшего образования на 500 обучаемых». В учениях были задействованы силы и средства Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона пожарной охраны по рангу пожара № 3. Цель учений заключалась в определении уровня готовности сотрудников пожарной охраны к тушению пожаров в местах с массовым пребыванием людей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.
По замыслу учений произошло возгорание на первом этаже в кабинете домоводства. Есть угроза распространения по ближайшим кабинетам первого этажа с последующим переходом на второй этаж. Возгорание стало интенсивно развиваться с выделением большого количества продуктов горения. Возникла угроза жизни людей, которые находились в здании и не смогли вовремя эвакуироваться.
К месту пожара были направлены силы и средства Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона пожарной охраны по повышенному номеру вызова (рангу) № 3. Руководитель тушения пожара, прибывший с первым пожарным подразделением незамедлительно установил связь с обслуживающим персоналом выяснил, что при эвакуации здание покинули не все, своевременно организовал звенья газодымозащитной службы (звенья ГДЗС) на поиск и спасение людей. Звенья произвели разведку, обследовали все помещения и обнаружив людей, которые оставались заблокированными дымом и огнем, приступили к их эвакуации. Затем огнеборцы проложили рукавные линии к «очагу возгорания» и приступили к тушению. Кроме того, в ходе ликвидации условного пожара появилась дополнительная вводная о пропаже звена ГДЗС – с ними пропала связь. Для поиска были задействованы резервные звенья газодымозащитников, которые в короткий срок обнаружили товарищей и вывели их в безопасную зону. В кратчайшие сроки условный пожар был локализован, а затем и ликвидирован.
В учениях были задействованы более 40 человек и 9 единиц техники Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона пожарной охраны, а также взаимодействующие структуры – экипаж «скорой помощи», представители полиции и других служб жизнеобеспечения. По завершению практической части был организован анализ и разбор действий участников проводимых пожарно-тактических учений.
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