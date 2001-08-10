На Курилах медведь топчет грядки и пугает местных жителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители села Менделеево на курильском острове Кунашир страдают от настырного медведя. Хищник периодически заглядывает во дворы на протяжении месяца - то топчет грядки, то наблюдает за людьми из-за забора. Островитяне просят лесничих принять меры, пишет astv.ru.
Один из последних случаев выхода косолапого в частный сектор произошёл вчера, 30 июня. Курильчанка обнаружила следы крупного медведя в огороде ранним утром.
- Сначала побывал у соседей, а после через забор проник в мой двор у дома №1? - отметила очевидица. - Вытоптал клубнику, свёклу, обломал картошку и смородину. Первый раз заметили хищника в начале июня. Тогда он ходил по огороду в 50 метрах от дома, где проживают семьи, в том числе с детьми. К лесничим обращались неоднократно, но похождения зверя продолжаются. Нам уже страшно выходить из дома.
Курильчане не исключают, что в огородах орудует не один и тот же хищник.
Astv.ru направил обращение в агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
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