В ВТБ спрогнозировали повышение ставки ЦБ до 17%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь–май 2024 года составила 233,4 млрд рублей, за май - 30 млрд рублей, сообщил первый зампред правления Дмитрий Пьянов. Он также озвучил прогноз: до 17% годовых будет повышена ключевая ставка на следующем заседании ЦБ
По итогам работы с заблокированными активами банк планирует получить около 108 млрд рублей до конца года. В июне ВТБ реализовал первую в России сделку по продаже заблокированных активов другому подсанкционному российскому банку, прибыль от операции - 16 млрд руб.
«Это российский контрагент, имя мы его назвать не вправе, соответственно, прибыль или суть этой операции - это продажа банком ВТБ прав на денежные потоки от заблокированных активов, продажа с дисконтом», - заявил Дмитрий Пьянов.
Говоря о предстоящем заседании ЦБ, топ-менеджер отметил, что у аналитиков ВТБ существует четыре равновероятных сценария по ключевой ставке на июльском заседании ЦБ: оставить ее на уровне 16%, повысить на 100 базисных пунктов - до 17%, повысить на 200 базисных пунктов - до 18%, и повысить на 400 базисных пунктов - до 20%.
«Мы точно будем, на мой взгляд, видеть повышение ставки. Не магистры игры (аналогия «Игры в бисер» Германа Гессе. – прим.ред.), математики в наших рядах перемножили это все с 25-процентной вероятностью и вывели 17,75%, сделали вывод, что будет, скорее, 18%. Но поскольку игра - это не только математика, но и музыка, поэтому, скорее всего, будет +100 базисных пунктов - до 17% годовых будет повышена ключевая ставка на следующем заседании», - заявил первый зампред.
Он также отметил, что банковская система адаптируется к новым санкциям, которые являются закатом системы международных расчетов на основе банковских корреспондентских счетов, а с юанем в России «все будет хорошо».
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