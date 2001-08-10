Еще один южно-сахалинский двор приобретает новый облик
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжаются благоустройство и капитальный ремонт дворов. Подрядные организации включились в работу по всем плановым адресам. Так, в завершающей стадии сейчас работы на территории дома №7а по проспекту Победы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Здесь во дворе в рамках капитального ремонта установлены бортовые камни, заасфальтирован тротуар, заштукатурена и покрашена подпорная стенка. Сейчас подготавливается основание для асфальтирования проезжей части. Далее в планах стоит посев газона.
- Все работы с конца мая идут в срок, отставаний нет - ведем постоянный контроль. Замечания оперативно учитывались и устранялись, - отмечает инженер по надзору за строительством МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Александр Кацуба.
- Двор нуждался в ремонте, тротуары были в плохом состоянии. Сейчас же жители довольны - расширены проезд и парковка, восстановлены стоки, теперь после дождей вода не будет скапливаться. Все работы по благоустройству уже подходят к завершению, - комментирует исполнительный директор компании-подрядчика Вагаршак Ташунян.
Напомним, благоустройство территорий и создание современной городской среды - приоритет в работе администрации Южно-Сахалинска, направленный на повышение комфорта жителей, что отвечает задачам губернаторского проекта «Забота. Защита. Уважение».
В этом году в Южно-Сахалинске капитальным ремонтом планируется охватить территории 52 многоквартирных домов. Ремонт выполняется в рамках программы «Формирование современной городской среды». Благодаря текущему ремонту в этом году уже преобразились дворы около 70 многоквартирных домов. Ход работ по благоустройству в городе находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Работы выполняются при взаимодействии с жителями домов, департаментом дорожного хозяйства, с общественниками и депутатами городской думы.
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