Тихоокеанское
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На Сахалине отпраздновали День молодёжи

На Сахалине отпраздновали День молодёжи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область стала одним из первых регионов страны, где 29 июня отпраздновали День российской молодежи. Традиционное мероприятие в 2024 году объединило несколько тысяч островитян на площадке городского парка имени Гагарина в Южно-Сахалинске. Для гостей праздника открыли 12 площадок на любой вкус – от музыкального творчества и моды до патриотического воспитания, волонтерства и наставничества, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

Ежегодный праздник прошел в обновленном формате - организаторы учли в развлекательной программе максимум интересных активностей для посетителей любой возрастной группы. Ключевой лозунг мероприятия «Мы молодежь - за нами будущее!» объединил школьников и студентов, родителей и представителей «серебряного» поколения. Для сахалинцев в парке имени Гагарина организовали семейные игры и квесты, мастер-классы, выставки-ярмарки, концерты и зоны для самовыражения.

«Молодежь – это двигатель будущего в современном обществе. И именно с молодежью связаны все новые проекты и инициативы во всех сферах жизни: развитие технологий, образования, карьеры, экономики, социальной поддержки, культуры - все это востребовано в первую очередь у представителей молодого поколения. Чем больше перспектив открывается перед нашими юными активистами, тем более впечатляющих результатов они добиваются. Сахалинская молодежь сегодня с честью представляет наши острова на федеральном и международном уровне, презентует собственные креативные проекты, получает крупные гранты и помогает улучшать качество жизни населения. Празднуя сегодня День российской молодежи, мы еще раз напомнили гостям о том, какие возможности для них доступны прямо сейчас, без вложений и большого труда. Достаточно проявить желание и сделать первый шаг», - отметил директор Сахалинского молодежного ресурсного центра Александр Неустроев.

Каждая из 12 площадок праздника в парке имени Гагарина познакомила посетителей с уникальными молодежными проектами, к которым ежегодно присоединяются новые люди. На базе креативного кластера прошли модный показ и выставка-ярмарка местных дизайнеров, концерт диджеев комьюнити G42 и резидента арт-кластера «Таврида» Ники Дубик. Десятки островитян освоили искусство сборки шедевров в рамках проекта «Коллаж-движ», познакомились с творчеством сахалинских художников, узнали о секретах снятия стресса, медитации и аюрведы.

В рамках Года семьи на празднике запустили площадку, посвященную совместному досугу родителей и детей - там сахалинцы могли пройти квест-шоу «Полоса препятствий и угоститься мороженым. Спортивный кластер посвятили активному отдыху, единоборствам и настольным играм.

Региональное отделение международной общественной организации "Союз Православных женщин" в рамках Социального проекта "Семья Духовный Фундамент России" рассказали о празднике Дня Семьи, Любви и Верности, провели мастер класс по изготовлению булочек-ромашек (символа праздника). Так же посетителей ждали кулинарные мастер-классы по приготовлению татарских, киргизских и корейских блюд. Была организована викторина по знанию семнадцати русских добрых семейных традиций из прошлого, игра «Русский богатырь» и выставка национальных костюмов.

Огромное число гостей привлек патриотический кластер, который развернули на площадке возле центрального фонтана. Здесь состоялись мастер-классы по изготовлению окопных свечей, созданию оберегов и плетению маскировочных сетей. Занятия провели «серебряные» волонтеры, представители сахалинского Комитета семей воинов Отечества и островные юнармейцы.

«В этот праздничный день мы организовали выставку волонтерской продукции для нужд специальной военной операции. Также провели мастер-классы, в том числе по изготовлению сухого душа, сбору чайных наборов с пожеланием. Разукрашивали гипсовые заготовки, писали письма на фронт и передавали видеоприветы нашим ребятам, которые сейчас защищают нашу Родину. По итогам наших мастер-классов мы изготовили более 100 упаковок сухого душа, сформировали около 300 чайных наборов и написали 213 писем. Все это в ближайшее время отправится на фронт», - рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества в Сахалинской области Екатерина Шарафиева.

На картодроме парка состоялась встреча с выпускниками учреждений среднего профессионального образования - воспитанниками техникумов и колледжей. Первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков вручил отличившимся студентам трудовые летние путевки «Российских студенческих отрядов». Также к празднованию Дня молодежи присоединилось региональное отделение «Движения Первых». Активисты островного филиала общероссийского движения возглавили шествие молодежных организаций, провели познавательную игру «Первый в профессии» и тактические конкурсы, выступили на дискуссионных площадках, посвященных ЕГЭ и предпринимательским стартам.

Белый шатер за озером Верхним в День российской молодежи стал главной образовательной площадкой праздника. Здесь школьникам и студентам рассказали о том, как создать свой бренд, правильно заполнить проектную заявку и получить грант, найти идею для бизнеса и избежать типичных ошибок начинающего предпринимателя. Почетным гостем площадки стал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Глава города рассказал ребятам о том, как меняется и развивается островная столица, а также ответил на вопросы. В диалоге с юными островитянами он назвал несколько любимых книг, поделился источниками вдохновения, а также порекомендовал 10 жизненных принципов, которым старается следовать сам.

Кроме того, для сахалинской молодежи организовали встречу с ветераном СВО Андреем Казыкиным и волонтером проекта #МыВместе Анной Пинчук. Оба спикера рассказали о первостепенных нуждах солдат, защищающих новые регионы России, и о том, что моральная поддержка в виде писем и открыток для бойцов куда дороже посылок с едой и лекарствами. Серебряные волонтёры на встрече передали бойцу, который отправляется на СВО, маскировочные сети для сахалинских бойцов.

А вечером точкой притяжения молодежи стал стадион «Космос». В честь праздника наградили тех, кто успешно реализовывает молодёжную политику на территории Сахалинской области. На сцене и сахалинские федерации показали достижения своих воспитанников. А среди зрителей разыграли множество подарков от умной колонки и электросамоката до бесплатных авиаперелетов в Москву и Владивосток. Там же состоялся красочный вечерний концерт. Перед гостями праздника выступили победители сахалинской «Студенческой весны», лучшие танцевальные и вокальные коллективы региона, MC и диджеи. Также островитянам подарили интерактивное барабанное шоу Drumshow в исполнении музыкантов из Владивостока. А специальными гостями концерта стали прилетевшие из Москвы на Сахалин CHEBANOV и Митя Фомин, которые зарядили сахалинцев позитивом и драйвом.

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