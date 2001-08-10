На Сахалине отпраздновали День молодёжи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область стала одним из первых регионов страны, где 29 июня отпраздновали День российской молодежи. Традиционное мероприятие в 2024 году объединило несколько тысяч островитян на площадке городского парка имени Гагарина в Южно-Сахалинске. Для гостей праздника открыли 12 площадок на любой вкус – от музыкального творчества и моды до патриотического воспитания, волонтерства и наставничества, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

Ежегодный праздник прошел в обновленном формате - организаторы учли в развлекательной программе максимум интересных активностей для посетителей любой возрастной группы. Ключевой лозунг мероприятия «Мы молодежь - за нами будущее!» объединил школьников и студентов, родителей и представителей «серебряного» поколения. Для сахалинцев в парке имени Гагарина организовали семейные игры и квесты, мастер-классы, выставки-ярмарки, концерты и зоны для самовыражения.

«Молодежь – это двигатель будущего в современном обществе. И именно с молодежью связаны все новые проекты и инициативы во всех сферах жизни: развитие технологий, образования, карьеры, экономики, социальной поддержки, культуры - все это востребовано в первую очередь у представителей молодого поколения. Чем больше перспектив открывается перед нашими юными активистами, тем более впечатляющих результатов они добиваются. Сахалинская молодежь сегодня с честью представляет наши острова на федеральном и международном уровне, презентует собственные креативные проекты, получает крупные гранты и помогает улучшать качество жизни населения. Празднуя сегодня День российской молодежи, мы еще раз напомнили гостям о том, какие возможности для них доступны прямо сейчас, без вложений и большого труда. Достаточно проявить желание и сделать первый шаг», - отметил директор Сахалинского молодежного ресурсного центра Александр Неустроев.

Каждая из 12 площадок праздника в парке имени Гагарина познакомила посетителей с уникальными молодежными проектами, к которым ежегодно присоединяются новые люди. На базе креативного кластера прошли модный показ и выставка-ярмарка местных дизайнеров, концерт диджеев комьюнити G42 и резидента арт-кластера «Таврида» Ники Дубик. Десятки островитян освоили искусство сборки шедевров в рамках проекта «Коллаж-движ», познакомились с творчеством сахалинских художников, узнали о секретах снятия стресса, медитации и аюрведы.

В рамках Года семьи на празднике запустили площадку, посвященную совместному досугу родителей и детей - там сахалинцы могли пройти квест-шоу «Полоса препятствий и угоститься мороженым. Спортивный кластер посвятили активному отдыху, единоборствам и настольным играм.

Региональное отделение международной общественной организации "Союз Православных женщин" в рамках Социального проекта "Семья Духовный Фундамент России" рассказали о празднике Дня Семьи, Любви и Верности, провели мастер класс по изготовлению булочек-ромашек (символа праздника). Так же посетителей ждали кулинарные мастер-классы по приготовлению татарских, киргизских и корейских блюд. Была организована викторина по знанию семнадцати русских добрых семейных традиций из прошлого, игра «Русский богатырь» и выставка национальных костюмов.

Огромное число гостей привлек патриотический кластер, который развернули на площадке возле центрального фонтана. Здесь состоялись мастер-классы по изготовлению окопных свечей, созданию оберегов и плетению маскировочных сетей. Занятия провели «серебряные» волонтеры, представители сахалинского Комитета семей воинов Отечества и островные юнармейцы.

«В этот праздничный день мы организовали выставку волонтерской продукции для нужд специальной военной операции. Также провели мастер-классы, в том числе по изготовлению сухого душа, сбору чайных наборов с пожеланием. Разукрашивали гипсовые заготовки, писали письма на фронт и передавали видеоприветы нашим ребятам, которые сейчас защищают нашу Родину. По итогам наших мастер-классов мы изготовили более 100 упаковок сухого душа, сформировали около 300 чайных наборов и написали 213 писем. Все это в ближайшее время отправится на фронт», - рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества в Сахалинской области Екатерина Шарафиева.

На картодроме парка состоялась встреча с выпускниками учреждений среднего профессионального образования - воспитанниками техникумов и колледжей. Первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков вручил отличившимся студентам трудовые летние путевки «Российских студенческих отрядов». Также к празднованию Дня молодежи присоединилось региональное отделение «Движения Первых». Активисты островного филиала общероссийского движения возглавили шествие молодежных организаций, провели познавательную игру «Первый в профессии» и тактические конкурсы, выступили на дискуссионных площадках, посвященных ЕГЭ и предпринимательским стартам.

Белый шатер за озером Верхним в День российской молодежи стал главной образовательной площадкой праздника. Здесь школьникам и студентам рассказали о том, как создать свой бренд, правильно заполнить проектную заявку и получить грант, найти идею для бизнеса и избежать типичных ошибок начинающего предпринимателя. Почетным гостем площадки стал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Глава города рассказал ребятам о том, как меняется и развивается островная столица, а также ответил на вопросы. В диалоге с юными островитянами он назвал несколько любимых книг, поделился источниками вдохновения, а также порекомендовал 10 жизненных принципов, которым старается следовать сам.

Кроме того, для сахалинской молодежи организовали встречу с ветераном СВО Андреем Казыкиным и волонтером проекта #МыВместе Анной Пинчук. Оба спикера рассказали о первостепенных нуждах солдат, защищающих новые регионы России, и о том, что моральная поддержка в виде писем и открыток для бойцов куда дороже посылок с едой и лекарствами. Серебряные волонтёры на встрече передали бойцу, который отправляется на СВО, маскировочные сети для сахалинских бойцов.

А вечером точкой притяжения молодежи стал стадион «Космос». В честь праздника наградили тех, кто успешно реализовывает молодёжную политику на территории Сахалинской области. На сцене и сахалинские федерации показали достижения своих воспитанников. А среди зрителей разыграли множество подарков от умной колонки и электросамоката до бесплатных авиаперелетов в Москву и Владивосток. Там же состоялся красочный вечерний концерт. Перед гостями праздника выступили победители сахалинской «Студенческой весны», лучшие танцевальные и вокальные коллективы региона, MC и диджеи. Также островитянам подарили интерактивное барабанное шоу Drumshow в исполнении музыкантов из Владивостока. А специальными гостями концерта стали прилетевшие из Москвы на Сахалин CHEBANOV и Митя Фомин, которые зарядили сахалинцев позитивом и драйвом.