Неработающие пенсионеры Сахалинской области могут получить талоны на проезд к месту отдыха и обратно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные неработающие пенсионеры могут обратиться в клиентские службы Отделения Социального фонда России по Сахалинской области для подачи заявления о бесплатном проезде к месту отдыха и обратно. С начала года возмещение затрат на проезд получили 2 279 человек на общую сумму 54 миллиона рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении Фонда пенсионного и социального страхования.

Получить компенсацию проезда к месту отдыха и обратно неработающие пенсионеры могут двумя способами. Первый: пенсионер может самостоятельно приобрести билеты на нужный вид транспорта и после возвращения из поездки подать заявление на компенсацию своих расходов. Второй способ: получить в любой клиентской службе Отделения СФР по Сахалинской области специальные талоны для их обмена на проездные билеты в транспортной кассе.

«При получении специальных талонов пенсионеру не надо тратить собственные средства для покупки билетов. После возвращения из поездки предоставлять отчетные документы тоже не требуется. Совершить поездку таким способом можно до 30 ноября 2024 включительно», – сообщила управляющий Отделением СФР по Сахалинской области Марина Аглиулина.

С помощью талонов можно получить билеты на самолет из Охи, Курильска и Южно-Курильска с пунктом прибытия в Южно-Сахалинск и обратно. Из Южно-Сахалинска и обратно можно совершить авиарейс в Новосибирск, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Минеральные воды и Калининград.

Если до места отдыха пенсионер планирует доехать на железнодорожном транспорте или совместить авиа- и ж/д поездку, то талоны можно получить на оба вида транспорта. Вместе с тем допустимо совмещение обоих видов компенсации. Например, часть пути можно проехать по талонам, а другую – путем получения компенсации за самостоятельно приобретенные билеты.

Напомним, возмещение расходов на проезд к месту отдыха по территории Российской Федерации и обратно Отделение СФР по Сахалинской области производит неработающим пенсионерам – получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Компенсация производится один раз в два года при проезде на железнодорожном, воздушном, водном транспорте, на автобусах междугороднего сообщения и на личном автомобиле.

Единый контакт-центр Социального фонда России – 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная – с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.