Туристы на Камчатке почти 15 км несли на руках уставшую собаку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатская туристическая группа спасла уставшего пса. Хвостатый «путешественник» выбился из сил и не смог самостоятельно дойти до конца маршрута «Голубые озера». На помощь ему пришли люди, сообщает ТК "41 Регион".

Практически весь обратный путь туристы несли собаку на руках, погрузив на импровизированные носилки, сделанные из одеяла. Видеозапись с этим курьезным случаем была опубликовала в камчатском телеграм-канале, посвященном туризму и путешествиям.

К слову, маршрут к «Голубым озерам», действительно, считается достаточно сложным. Его протяженность туда и обратно составляет порядка 30 километров.

Напомним, годом ранее на Камчатке уже случалась подобная ситуация, когда за туристами, отправившимися на Авачинский вулкан, увязались две собаки. Животные явно переоценили свои силы, и один из псов вернулся обратно в лагерь, не пройдя и половины пути. А второго людям пришлось нести на себе.