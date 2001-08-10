Сахалинские школьники приняли участие в просветительском проекте ФСН "юНГа"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За два прошедших учебных года более 168 тысяч учеников 5-6 классов из более чем 2000 школ приняли участие во Всероссийском просветительском проекте ФНС России по налоговой культуре и грамотности «юНГа» (6+). На уроках, которые в игровой форме проводят сотрудники ФНС России, ученики узнают, как налоговая культура каждого влияет на развитие страны, уровень благосостояния и социальной защищенности ее граждан. За сравнительно короткий период существования проекта (два учебных года) к нему уже присоединились 19 российских регионов (Астраханская, Запорожская, Московская, Ленинградская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Сахалинская, Херсонская, Ярославская области, Чеченская Республика, Республика Крым, Республика Коми, ЛНР, ДНР, Камчатский край, Пермский край, Санкт-Петербург, Севастополь).
Результаты «юНГа» стали основой для его дальнейшего развития и масштабирования. В следующем учебном году программа проекта будет расширена — планируется, что в уроках по налоговой культуре и грамотности примут участие российские школьники 7-8 и 10-11 классов.
«Для нас большая честь и вызов, что проект “юНГа” развивается такими быстрыми темпами и выходит на новые возрастные категории школьников. Почти 7 тысяч уроков “юНГа” были проведены за два прошедших учебных года для 5-6 классов. Работа с этой возрастной категорией будет продолжена. Согласно результатам опросов, которые проводились по итогам, уровень удовлетворенности от занятий был высоко оценен и составил 4,8 баллов из 5 по отзывам от учеников и 4,93 из 5 — по отзывам от учителей», — сообщила Иулиания Гребенькова, руководитель проекта по налоговой культуре и грамотности при группе, курируемой членом Общественного совета при ФНС России.
За прошедший год проект по налоговой культуре и грамотности так или иначе затронул все регионы России. Так, в январе 2024 года налоговая культура и грамотность, основанная на материалах «юНГи», стала темой проекта Министерства просвещения РФ «Разговоры о важном». Кроме того, в этом году ФНС России совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы провела уже второе образовательное мероприятие «День налоговой грамотности». В рамках этого события в российских школах и на базе пяти филиалов Президентской академии проведен Всероссийский урок налоговой грамотности.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
11:36 28 Июня На Сахалине ребенка, залезшего на электроопору, удалило током
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
17:54 7 Июня Самая крупная школа в Тымовском районе получит новый спортзал к 1 сентября
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
Выбор редакции
- 16:55 Вчера В аэровокзале "Южно-Сахалинск" открылась выставка "Нивхский алфавит: Живые страницы"
- 11:47 Вчера Выставка "Сахалинская книга А. П. Чехова в искусстве" открылась в Благовещенске
- 12:44 27 Июня Сахалинский ботанический сад в честь Дня молодёжи будет пускать юных посетителей бесплатно
- 12:04 27 Июня Сахалинцы отправились на V фестиваль ГТО среди студентов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?