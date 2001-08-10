Сахалинские школьники приняли участие в просветительском проекте ФСН

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За два прошедших учебных года более 168 тысяч учеников 5-6 классов из более чем 2000 школ приняли участие во Всероссийском просветительском проекте ФНС России по налоговой культуре и грамотности «юНГа» (6+). На уроках, которые в игровой форме проводят сотрудники ФНС России, ученики узнают, как налоговая культура каждого влияет на развитие страны, уровень благосостояния и социальной защищенности ее граждан. За сравнительно короткий период существования проекта (два учебных года) к нему уже присоединились 19 российских регионов (Астраханская, Запорожская, Московская, Ленинградская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Сахалинская, Херсонская, Ярославская области, Чеченская Республика, Республика Крым, Республика Коми, ЛНР, ДНР, Камчатский край, Пермский край, Санкт-Петербург, Севастополь).

Результаты «юНГа» стали основой для его дальнейшего развития и масштабирования. В следующем учебном году программа проекта будет расширена — планируется, что в уроках по налоговой культуре и грамотности примут участие российские школьники 7-8 и 10-11 классов.

«Для нас большая честь и вызов, что проект “юНГа” развивается такими быстрыми темпами и выходит на новые возрастные категории школьников. Почти 7 тысяч уроков “юНГа” были проведены за два прошедших учебных года для 5-6 классов. Работа с этой возрастной категорией будет продолжена. Согласно результатам опросов, которые проводились по итогам, уровень удовлетворенности от занятий был высоко оценен и составил 4,8 баллов из 5 по отзывам от учеников и 4,93 из 5 — по отзывам от учителей», — сообщила Иулиания Гребенькова, руководитель проекта по налоговой культуре и грамотности при группе, курируемой членом Общественного совета при ФНС России.

За прошедший год проект по налоговой культуре и грамотности так или иначе затронул все регионы России. Так, в январе 2024 года налоговая культура и грамотность, основанная на материалах «юНГи», стала темой проекта Министерства просвещения РФ «Разговоры о важном». Кроме того, в этом году ФНС России совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы провела уже второе образовательное мероприятие «День налоговой грамотности». В рамках этого события в российских школах и на базе пяти филиалов Президентской академии проведен Всероссийский урок налоговой грамотности.