Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июня 2024
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17:56, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске строительство новой школы запланировано в 2025-2027 годах

В Поронайске строительство новой школы запланировано в 2025-2027 годах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одной из ключевых тем прямой линии губернатора Сахалинской области стало строительство образовательных учреждений.

Глава региона обозначил, что, несмотря на затратность такого строительства, оно будет продолжено, как в областном центре, так и в районах области.

В Поронайске строительство новой школы запланировано в 2025-2027 годах.

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