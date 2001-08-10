17:56, | Новости общества Сахалина и Курил
В Поронайске строительство новой школы запланировано в 2025-2027 годах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Одной из ключевых тем прямой линии губернатора Сахалинской области стало строительство образовательных учреждений.
Глава региона обозначил, что, несмотря на затратность такого строительства, оно будет продолжено, как в областном центре, так и в районах области.
В Поронайске строительство новой школы запланировано в 2025-2027 годах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:36 Сегодня На Сахалине ребенка, залезшего на электроопору, удалило током
- 03:42 Сегодня Что такое страховые споры
09:10 Сегодня На Сахалине троих человек едва не унесло в море на лодке с отказавшим двигателем
08:50 Сегодня Участок улицы Поповича в Южно-Сахалинске в предстоящие выходные будет закрыт для сквозного проезда
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
14:48 24 Июня Самый большой спорткомплекс в Александровске-Сахалинском сдадут в этом году
15:43 21 Июня Сахалинцев приглашают сняться в клипе группы SAHALIN
09:50 21 Июня Южно-Сахалинск участвует в конкурсе за звание "Культурная столица-2026"
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
17:54 7 Июня Самая крупная школа в Тымовском районе получит новый спортзал к 1 сентября
Выбор редакции
- 12:44 Вчера Сахалинский ботанический сад в честь Дня молодёжи будет пускать юных посетителей бесплатно
- 12:04 Вчера Сахалинцы отправились на V фестиваль ГТО среди студентов
- 14:47 26 Июня В Благовещенске откроется выставка "Сахалинская книга А. П. Чехова в искусстве"
- 10:00 26 Июня Сахалинцев приглашают на "Летний Кубок по многоборью ГТО 2024"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?