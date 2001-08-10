Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В приемах примут участие депутаты всех уровней от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональные органы исполнительной власти в сфере социальной защиты населения, а также представители организаций-партнеров: Фонда пенсионного и социального страхования РФ, Ассоциации юристов России.

План-график

Дата проведения Вопросы приема Организации, партнеры 08 июля 13.00-14.00 Вопросы участников специальной военной операции, мобилизованных и их семей. Министерство социальной защиты Министерство образования Министерство здравоохранения Аппарат Уполномоченного по правам ребенка Аппарат Уполномоченного по правам человека Ассоциация юристов России Отделение Социального фонда России Отделение Федерального фонда обязательного медицинского страхования 09 июля 13.00-14.00 Вопросы оказания адресной материальной помощи одиноким пенсионерам и людям, попавшим в трудную ситуацию. Министерство социальной защиты Аппарат Уполномоченного по правам человека Отделение Социального фонда России 10 июля 13.00-14.00 Порядок оформления несовершеннолетних на реабилитацию в стационарное отделение ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление». Министерство социальной защиты Министерство здравоохранения Аппарат Уполномоченного по правам ребенка Депутат ГД РФ Карлов Г.А. 11 июля 13.00-14.00 Материальное обеспечение и техническое оснащение учреждений социальной защиты, здравоохранения, культуры и спорта. Министерство социальной защиты Министерство здравоохранения Аппарат Уполномоченного по правам человека Отделение Социального фонда России 12 июля 13.00-14.00 Юридические консультации: вопросы перерасчета пенсии; вопросы получения льготных путевок на санаторно-курортное лечение; вопросы лекарственного обеспечения; вопросы о льготах по оплате услуг ЖКХ. Ассоциация юристов Юристы: Отделения Социального фонда России, Отделения Фонда социального страхования, Министерства здравоохранения, Министерства социальной защиты

Приемы пройдут по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.40/1 (Штаб общественной поддержки Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), телефон для справок: +7(4242)500-090.