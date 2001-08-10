В Южно-Сахалинске завершается ремонт участка проспекта Победы от улицы Ленина до улицы Крюкова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники администрации Южно-Сахалинска, городского депутатского корпуса и представители общественного дорожного совета, действующего при мэрии, провели мониторинг капитального ремонта на участке пр. Победы от ул. Ленина до ул. Крюкова. На одной из главных городских улиц продолжается капитальный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказала ведущий инженер по надзору за строительством управления дорожного хозяйства и благоустройства Светлана Мантицкая, работы сейчас в завершающей стадии. По планам, участок будет готов к 1 июля.
- Сейчас подрядчик здесь заканчивает масштабные работы по устройству дождеприемной системы, прокладки ливневой системы с заменой грунта, далее перейдет на отрезок от Крюкова до Железнодорожного переезда. Нареканий к исполнителю нет. Контроль за ходом работ ведем на постоянной основе, - отметила Светлана Мантицкая.
- Конечно, главный вопрос – это сроки. Все понимают, что проспект Победы - напряженная трасса, поэтому мы регулярно оцениваем, все ли идет в графике на участках, смотрим на качество работ, получаем комментарии специалистов, если возникают вопросы. Ремонт идет участками, с перекрытиями и организацией объездов – это ускоряет работу, - комментирует председатель общественного дорожного совета Южно-Сахалинска Валерий Ерохов.
Комплексное развитие улично-дорожной сети, а также создание безопасной и комфортной инфраструктуры для автовладельцев и пешеходов – одно из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина.
Напомним, помимо реконструкции ливневой канализации, в рамках капитального ремонта пр. Победы на участке от ул. Ленина до ул. Железнодорожной в нормативное состояние будет приведена проезжая часть, заменено дорожное покрытие, отремонтированы тротуары, освещение. Завершить работы планируется осенью 2024 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:36 Сегодня На Сахалине ребенка, залезшего на электроопору, удалило током
- 03:42 Сегодня Что такое страховые споры
09:10 Сегодня На Сахалине троих человек едва не унесло в море на лодке с отказавшим двигателем
08:50 Сегодня Участок улицы Поповича в Южно-Сахалинске в предстоящие выходные будет закрыт для сквозного проезда
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
14:48 24 Июня Самый большой спорткомплекс в Александровске-Сахалинском сдадут в этом году
15:43 21 Июня Сахалинцев приглашают сняться в клипе группы SAHALIN
09:50 21 Июня Южно-Сахалинск участвует в конкурсе за звание "Культурная столица-2026"
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
17:54 7 Июня Самая крупная школа в Тымовском районе получит новый спортзал к 1 сентября
Выбор редакции
- 12:44 Вчера Сахалинский ботанический сад в честь Дня молодёжи будет пускать юных посетителей бесплатно
- 12:04 Вчера Сахалинцы отправились на V фестиваль ГТО среди студентов
- 14:47 26 Июня В Благовещенске откроется выставка "Сахалинская книга А. П. Чехова в искусстве"
- 10:00 26 Июня Сахалинцев приглашают на "Летний Кубок по многоборью ГТО 2024"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?