В Южно-Сахалинске завершается ремонт участка проспекта Победы от улицы Ленина до улицы Крюкова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники администрации Южно-Сахалинска, городского депутатского корпуса и представители общественного дорожного совета, действующего при мэрии, провели мониторинг капитального ремонта на участке пр. Победы от ул. Ленина до ул. Крюкова. На одной из главных городских улиц продолжается капитальный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала ведущий инженер по надзору за строительством управления дорожного хозяйства и благоустройства Светлана Мантицкая, работы сейчас в завершающей стадии. По планам, участок будет готов к 1 июля.

- Сейчас подрядчик здесь заканчивает масштабные работы по устройству дождеприемной системы, прокладки ливневой системы с заменой грунта, далее перейдет на отрезок от Крюкова до Железнодорожного переезда. Нареканий к исполнителю нет. Контроль за ходом работ ведем на постоянной основе, - отметила Светлана Мантицкая.

- Конечно, главный вопрос – это сроки. Все понимают, что проспект Победы - напряженная трасса, поэтому мы регулярно оцениваем, все ли идет в графике на участках, смотрим на качество работ, получаем комментарии специалистов, если возникают вопросы. Ремонт идет участками, с перекрытиями и организацией объездов – это ускоряет работу, - комментирует председатель общественного дорожного совета Южно-Сахалинска Валерий Ерохов.

Комплексное развитие улично-дорожной сети, а также создание безопасной и комфортной инфраструктуры для автовладельцев и пешеходов – одно из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина.

Напомним, помимо реконструкции ливневой канализации, в рамках капитального ремонта пр. Победы на участке от ул. Ленина до ул. Железнодорожной в нормативное состояние будет приведена проезжая часть, заменено дорожное покрытие, отремонтированы тротуары, освещение. Завершить работы планируется осенью 2024 года.