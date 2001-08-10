Социальный предприниматель на Сахалине готовит будущих переводчиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Екатерина Аверкина год назад открыла школу иностранных языков для взрослых и детей благодаря гранту от министерства экономического развития. В регионе предусмотрены меры господдержки для предприятий, которые решают общественно важные вопросы, рассказали ТИА "Острова" в региональном минэкономразвитии.

– После первой неудачной попытки открыть школу, я осознала, что мне не хватает знаний в области юридических вопросов и маркетинга. Для получения новых знаний и навыков решила пройти несколько тренингов и семинаров от центра «Мой Бизнес». С помощью господдержки я смогла приобрести специализированную мебель и качественные учебные материалы, – поделилась Екатерина.

Школа оснащена интерактивной платформой, которая позволяет проводить обучение онлайн для отдаленных районов острова, а также других городов Владивостока и Хабаровска. Предусмотрен специальный формат занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и участников СВО.

– Эффект от деятельности социального бизнеса для развития экономики региона очевиден. Социальные предприниматели, усиливают свои компетенции и создают новые проекты, тем самым развивают социальную сферу и улучшают качество жизни сахалинцев. Кроме того, социальные бизнесмены взаимодействуют с государственными и негосударственными организациями, что способствует совместному решению социальных проблем и укреплению партнерских отношений, – отметил полпред Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Грантовая поддержка для социальных предпринимателей начала действовать в регионе с 2021 года, и на сегодня зарегистрировано 103 жителя области в качестве социального предпринимателя. Министерство экономического развития региона предоставляет гранты в размере до 500 тысяч рублей для возмещения затрат, необходимых для реализации проектов.

– В прошлом году 24 владельца бизнеса получили гранты на сумму в общей сложности около 12 миллионов рублей. Для социальных предпринимателей предусмотрен набор мер государственной поддержки льготные займы, образовательные программы, субсидии, предоставление имущества по льготным условиям, а также гранты. Полученные средства можно использовать на аренду и ремонт помещения, покупку оборудования, а также на рекламу и маркетинг, ­– рассказал министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.