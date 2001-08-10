Жильцы многоэтажки в Ново-Александровске обсудили грядущий капремонт на общем собрании
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Общее собрание жильцов провели в доме №3 на улице Науки в Ново-Александровске перед стартом капитального ремонта. В 2024 году в многоэтажке обновят инженерные сети. Собственники назвали это событие долгожданным – конструктивы давно обветшали и требуют замены, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
На встречу с жильцами пришли представители Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области и подрядной организации ООО «Фобос-Строй», которая будет вести строительство на объекте. Собственников интересовали вопросы организации капремонта, качества материалов, применяемых при замене сетей, а также виды работ.
- Необходимость проведения общего собрания перед капремонтом закреплена в жилищном законодательстве, но собственники и сами проявляют активность. Обратная связь с горожанами важна, поскольку капремонт ведется с учетом их замечаний и предложений. Вместе с тем специалисты разъясняют права и обязанности жильцов, что позволяет избежать недопонимания и повысить грамотность населения в вопросах ЖКХ, - отметил руководитель Фонда Игорь Бондарев.
Предложения собственников, прозвучавшие на общем собрании, будут отражены в протоколе. Капитальный ремонт в доме на улице Науки стартует 1 июля.
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