Портфель розничных пассивов ВТБ превысил 8 трлн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Общий портфель сбережений розничных клиентов банка достиг 8 трлн рублей, увеличившись с начала года на 17%. Объем привлеченных средств за этот период вырос на 1 трлн рублей. Для сравнения: за первое полугодие 2023 года прирост составил 8% (422 млрд).
Внимание розничных клиентов сосредоточено на срочных депозитах в национальной валюте. С начала года портфель рублевых вкладов ВТБ вырос на 21% и превысил 5,2 трлн рублей. Количество активных сберегателей ВТБ с начала года увеличилось на 21%. Клиенты открыли порядка 2,4 млн вкладов.
«Рынок сбережений сейчас – самый конкурентный в рознице. Клиенты обращают внимание на высокие ставки и простоту оформления депозитов и накопительных счетов, постоянно находясь в поиске лучшего предложения. Весь рынок растет рекордными темпами и в этом году может «прибавить» 22,5%. В первую очередь, растет объем срочных депозитов: пока ключевая ставка высокая, большинство вкладчиков стремится зафиксировать экстра-доходность», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Сохраняется высокий интерес к юаню как со стороны крупных инвесторов, так и со стороны вкладчиков. Планомерно растет и доля юаня в общей структуре депозитов. Портфель юаневых пассивов уже достиг 16,1 млрд в китайской валюте, увеличившись на 24% с начала года. К концу года банк планирует увеличить долю юаня в валютных вкладах до 50%.
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