Новые специалисты появились в мобильных медицинских бригадах на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Каждый день специалисты 15 профилей посещают районы Сахалинской области. Теперь прием ведут еще аллерголог-иммунолог и пульмонолог. Проект, призванный сделать медицину доступнее для пациентов из отдаленных городов и сел, был запущен по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Накануне мобильная бригада посетила Поронайск – пациентов принимали три доктора. Один из самых востребованных врачей – оториноларинголог. Пока штатный специалист находится в декретном отпуске, на замену приезжает сотрудник мобильной бригады. За день на прием попадают до 25 человек. Как правило, это жители пенсионного возраста, у которых наблюдаются проблемы со слухом.

– Все, что мы можем сделать на месте, мы делаем. Большую помощь оказывают медсестры. В отличие от нас, они знакомы с пациентами не один год и знают подход ко многим из них. Я приехал на Сахалин из Геленджика год назад, на старте проекта. С каждым месяцем работать становится все приятнее. Специалистов становится больше, расписание структурировано. Раньше бывало, что с поезда сразу приходилось бежать на смену в новое учреждение, сейчас такого нет. После дороги есть время отдохнуть, привести себя в порядок, – рассказал врач-оториноларинголог Ярослав Довбета.

Вместе с ним в Поронайске также работали эндокринолог и уролог. Как правило, каждый день приезжают от 2 до 4 специалистов. Расписание формируется, исходя из потребности пациентов в медицинской помощи того или иного профиля.

– Очень удобно стало с появлением приезжих специалистов. У моего мужа камни в почках, мы часто ездим в Южно-Сахалинск. Теперь, когда появились мобильные бригады, необходимость почти пропала. Мы в родном городе регулярно приходим на осмотры, соблюдаем рекомендации. Врачи добрые, отзывчивые и внимательные. После приема вопросов не остается, выходишь из кабинетов со светлой головой, – поделилась жительница Поронайска Ирина Ильина.

С расписанием работы мобильных бригад можно познакомиться на сайте и в социальных сетях министерства здравоохранения Сахалинской области и центральных районных больниц. Все специалисты – врачи высшей категории. Обеспечивать выездную работу медикам помогает транспорт, поступивший в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».