Южносахалинцев предупреждают о перекрытии участка улицы Буюклы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На время дорожных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия с 1 июля для проезда транспорта будет закрыт участок ул. А.Буюклы от ул. Комсомольской до ул. Музейной. Ограничения продлятся ориентировочно до 1 августа. В случае благоприятных погодных условий работы будут закончены раньше, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистам необходимо учитывать информацию при движении в этом районе города.