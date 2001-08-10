В Южно-Сахалинске ВТБ будет работать по субботам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ переводит офисную сеть на обслуживание клиентов по субботам и расширяет их число еще на 160 офисов. Общее количество отделений, в которых физические лица смогут решить свои финансовые вопросы в выходной день, сегодня превышает треть от всей сети банка – 566 точек.

Отделения, которые открыты для клиентов в субботу, расположены в 240 населенных пунктах 76 субъектов России.

Помимо этого, ВТБ увеличил количество отделений, работающих полностью без выходных: сегодня это 32 дежурных точки. Эта практика будет распространятся на все крупные города.

«Одна из основных целей развития ВТБ до 2026 года – повышение доступности финансовых продуктов для клиентов. За три года мы планируем удвоить доступность услуг ВТБ и довести потенциальный охват до 100 млн человек. В связи с активным ритмом жизни многие люди не успевают посещать отделения в будние дни, поэтому мы решили не ограничиваться стандартным рабочим графиком. К концу года около половины всех офисов ВТБ будут работать по выходным, обеспечивая доступность услуг для большего числа клиентов», – прокомментировал член правления Руслан Еременко.

Сегодня офисная сеть ВТБ насчитывает более 1,3 тыс. отделений и является одним из основных каналов продаж: каждая вторая операция совершается в офисах, где банк ежедневно обслуживает свыше 110 тыс. человек. Корпоративные клиенты могут получить обслуживание в более, чем в 650 отделениях в регионах присутствия банка. Для повышения доступности банковского обслуживания ВТБ будет открывать офисы не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах с численностью от 50 тыс. человек.